ভারতের বাজে পারফরম্যান্স: শ্রীকান্তের কাঠগড়ায় গম্ভীর ও পন্ত

ভারতের বাজে পারফরম্যান্স: শ্রীকান্তের কাঠগড়ায় গম্ভীর ও পন্ত
গুয়াহাটিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের নিয়ন্ত্রণ এখন পুরোপুরি দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে। ৫ উইকেটে ২৬০ রান করে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম ইনিংসের ২৮৮ রানের লিড মিলিয়ে তারা ভারতকে দিয়েছে ৫৪৯ রানের বিশাল লক্ষ্য। শেষ দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার চাই ৮ উইকেট, ভারতের প্রয়োজন ৫২২ রান।
টেস্টের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ডটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের, ৪১৮। এই টেস্টেও তাই ভারত জিততে পারছে না, এমনটা ধরে নেওয়াই যায়। কলকাতা টেস্ট জিতে সফরকারীরা আগেই সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। এবার গুয়াহাটিতে ভারতের এই দশা দেখে রেগে আগুন ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক প্রধান নির্বাচক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত।
গুয়াহাটিতে যে একাদশ নিয়ে খেলছে ভারত, তা পছন্দ হয়নি তাঁর। ধারাবাহিকতাহীন দল নির্বাচন নিয়ে তিনি সরাসরি ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। ব্যাটিং নিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক ঋষভ পন্তকেও।
নিজের ইউটিউব শো ‘চিকি চিকা’-তে শ্রীকান্ত গম্ভীরের তথাকথিত ‘চপ-অ্যান্ড-চেঞ্জ’ (ঘন ঘন পরিবর্তন) নীতির কড়া সমালোচনা করে বলেছেন, অক্ষর প্যাটেল কেন খেলছে না? সে কি অসুস্থ ছিল? সে সব পর্যায়ে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স করছিল। এত পরিবর্তন কেন? প্রতি ম্যাচেই কারও না কারও অভিষেক হচ্ছে। তারা এটাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলতে পারে। গৌতম গম্ভীর যা খুশি বলতে পারে, আমার কিছু যায় আসে না। আমি ভারতের সাবেক অধিনায়ক ছিলাম এবং সাবেক প্রধান নির্বাচকও ছিলাম। আমি জানি, কী নিয়ে কথা বলছি।
ভারতীয় কোচের সঙ্গে শ্রীকান্তের এই বাগ্যুদ্ধ অবশ্য নতুন নয়। এর আগেও তিনি পেসার হর্ষিত রানাকে দলে নেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং তাঁকে গম্ভীরের ‘ইয়েস ম্যান’ বলে মন্তব্য করেছিলেন। জবাবে গম্ভীর সেই মন্তব্যকে ‘লজ্জাজনক’ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।
শুধু গম্ভীরই নন, শ্রীকান্ত পুরো দলের পারফরম্যান্স নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। ভারতীয় খেলোয়াড়েরা যে পিচকে ‘রোড’ (ব্যাটিং স্বর্গ) বলে বর্ণনা করেছিলেন, সেই পিচেই দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিন ও পেস আক্রমণের সামনে তাদের ব্যাটিং ধসে পড়েছে। এটা দেখে শ্রীকান্ত বলেছেন, ‘আমি বুঝতেই পারছি না! কুলদীপ যাদব বলল পিচে নাকি কিছুই নেই। অথচ আমরা দেখলাম ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা সাইমন হারমার ও কেশব মহারাজের স্পিনে স্লিপে ক্যাচ তুলে দিচ্ছে। আবার মার্কো ইয়ানসেনের বাউন্সারেও আউট হচ্ছে—তথাকথিত সেই “রাস্তার” পিচেই সে শর্ট বলে ৫ উইকেট নিয়ে নিল!’
শ্রীকান্তের সমালোচনা থেকে রেহাই পাননি এই ম্যাচে ভারতের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক পন্তও। ছক্কায় রানের খাতা খুললেও বাঁহাতি এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান মাত্র ৭ রান করেই আউট হয়ে যান ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে খেলতে গিয়ে। শ্রীকান্তের কথা, ‘তারা হয়তো বলবে, এটাই তার (পন্তের) স্বাভাবিক খেলা। কিন্তু সে তো দলের অধিনায়ক, ম্যাচের পরিস্থিতি তার দেখা উচিত নয় কি?’
ভারত খুব ভালো খেললে ম্যাচটা ড্র করতেও পারে। কিন্তু তাতে এসব সমস্যার সমাধান হবে না বলে মনে করেন শ্রীকান্ত, ‘ভুল দল নির্বাচন নীতিই এর কারণ। দলে ধারাবাহিকতা থাকা জরুরি।’