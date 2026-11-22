কোচ সিমন্সের ভবিষ্যৎ নিয়ে তামিমের ইঙ্গিত
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মিরপুরে বিসিবি সভাপতি তামিম ইকবাল জাতীয় দলের কোচ ফিল সিমন্সের ভবিষ্যৎ নিয়ে আভাস দিয়েছেন, যা ইঙ্গিত করে ২০২৭ পর্যন্ত চুক্তি থাকলেও পরিবর্তন আসতে পারে। তিনি নিশ্চিত করেছেন, ২০২৮ যুক্তরাষ্ট্র অলিম্পিকের ক্রিকেট বাছাইপর্ব বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে, সম্ভবত ঢাকায়। ২০৩১ বিশ্বকাপের একটি সেমিফাইনাল আয়োজনের চেষ্টা করছে বিসিবি এবং আগামী বছর এশিয়া কাপের আগে ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। নারী ক্রিকেটারদের মাতৃত্বকালীন সুবিধা, নতুন একাডেমি ও অবকাঠামো উন্নয়নের কথাও জানান তিনি।