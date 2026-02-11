শুরুতেই জোড়া ধাক্কা খেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

শুরুতে উইকেট হারাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ১.৩ ওভারে ১০/২
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই জোড়া উইকেট হারাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম ওভারের পঞ্চম বলে কোনো রান না করেই ফেরেন শাই হোপ। উইন্ডিজ অধিনায়ককে ফেরান জোফরা আর্চার। এরপর দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলে ১ রান করা ব্র্যান্ডন কিংকে ফেরান স্যাম কারান।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের কৌশল
ওয়েস্ট ইন্ডিজও করেছে একটি পরিবর্তন। অধিনায়ক শাই হোপ এটিকে বলেছেন ‘ট্যাকটিক্যাল’। ম্যাথু ফোর্ডকে বাদ দিয়ে জায়গা পেয়েছেন রোস্টন চেজ। ইংল্যান্ডের বাঁহাতি ব্যাটারদের মোকাবিলা করতেই এই পরিকল্পনা। হোপ বলেন, ‘আমরাও প্রথমে বোলিং করতে চাইতাম। তবে এখন ব্যাট হাতে ছন্দ তৈরি করতে হবে। একই প্রতিপক্ষের সঙ্গে বারবার খেললে সেটা আশীর্বাদও হতে পারে, আবার অভিশাপও। আমাদের সেরা খেলাটা খেলতে হবে।’
ইংল্যান্ডের একাদশে পরিবর্তন
নেপালের বিপক্ষে চার রানের জয় পাওয়া একাদশে একটি পরিবর্তন এনেছে ইংল্যান্ড। বাঁহাতি পেসার লুক উডের জায়গায় খেলছেন ডানহাতি ফাস্ট বোলার জেমি ওভারটন। শেষ দিকে তাঁর ব্যাটিং ঝড় কাজে লাগতে পারে বলেই এই সিদ্ধান্ত।
দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করা দলই বেশি সুবিধা পায়
টস জিতেই ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইংলিশ অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। রাতের ম্যাচে শিশির একটা বড় ফ্যাক্টর হতে পারে, তাই পরে ব্যাটিং করাটাকেই নিরাপদ মনে করছেন তিনি।
টস জেতার পর হ্যারি ব্রুক বললেন, ‘আমরা পরিসংখ্যান দেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখানে যারা পরে ব্যাটিং করে, তারাই বেশি সুবিধা পায়। তাই আমরা রান তাড়াকেই বেছে নিয়েছি।’
স্বাগতম
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের সরাসরি ধারা বিবরণীতে সবাইকে স্বাগত।
দুই দলই আগে একটা করে ম্যাচ খেলেছে এবং জিতেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে হারিয়েছে ৩৫ রানে। ইংল্যান্ড ৪ রানে জিতেছে নেপালের বিপক্ষে।