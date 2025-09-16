ক্যাচের পর ক্যাচ ছেড়ে শ্রীলঙ্কাকে জেতাল হংকং

ক্যাচের পর ক্যাচ ছেড়ে শ্রীলঙ্কাকে জেতাল হংকং
এত এত ক্যাচ ছাড়লে কি আর ম্যাচ জেতা যায়!
হংকংও পারেনি। বাগে পেয়েও তাই শ্রীলঙ্কান সিংহ শিকার করা হলো না আইসিসির সহযোগী সদস্য দেশটির। অঘটনের সম্ভাবনা জাগিয়েও তাই সাবেক চ্যাম্পিয়নদের কাছে ৫ উইকেটে হেরে এশিয়া কাপ থেকে শূন্য হাতে বিদায় নিল হংকং।
আজ টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়া শ্রীলঙ্কাকে চমকে দিয়ে ১৪৯ রান তুলে ফেলে হংকং। সেটিও মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে। দু্বাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার রান তাড়া করা যে সহজ হবে না জানাই ছিল। হয়েছে সেটিও। হংকংয়ে ফিল্ডাররা ছয়-ছয়টি ক্যাচ নিতে ব্যর্থ না হলে তো এশিয়া কাপ ইতিহাসের অন্যতম বড় অঘটনই ঘটে যেত।
শ্রীলঙ্কার ইনিংসে সর্বোচ্চ ৬৮ রান করা পাতুম নিশাঙ্কা তাঁর ৪৪ বলের ইনিংসেই বেঁচেছেন চারবার। ৫৭ রানের তৃতীয় উইকেট জুটিতে তাঁর সঙ্গী কুশল পেরেরাও ২০ রান করার পথে বেঁচেছেন দুবার।
তবে ১৬তম ওভারের প্রথম বলে নিশাঙ্কাকে রানআউট করার পরের বলেই কুশল পেরেরাকে ফিরিয়ে ম্যাচে উত্তেজনা ফিরিয়ে আনে হংকং। পরের দুই ওভারে চারিত আসালাঙ্কা (২) ও কামিন্দু মেন্ডিস (৫) বিদায় নিলে আবারও চাপে পড়ে শ্রীলঙ্কা। তবে দাসুন শানাকাকে (৬*) নিয়ে সব শঙ্কা দূর করেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (৯ বলে ২০*), ৭ বল হাতে রেখেই জিতিয়ে দেন দলকে।
আর শ্রীলঙ্কার এই জয়ে আগামীকালের বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচটি নকআউট ম্যাচ হয়ে গেছে বাংলাদেশের জন্য। টিকে থাকতে যে জিততেই হবে লিটনদের।
এর আগে । হংকংয়ের হয়ে সর্বোচ্চ ৫২ রান করে অপরাজিত ছিলেন নিজাকাত খান। ৪৬ বলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৮ রান করেছেন ওপেনার অংশুমান রাঠ। উদ্বোধনী জুটিতে জিশান আলীকে নিয়ে ৪.৫ ওভারেই ৪১ রান যোগ করেন রাঠ। জিশান ১৭ বলে করেছেন ২৩ রান। শ্রীলঙ্কার হয়ে ২৯ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন পেসার দুষ্মন্ত চামিরা।