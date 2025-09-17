অবশেষে হোটেল ছেড়ে মাঠে পাকিস্তান দল, ম্যাচ রেফারি কে থাকছেন

- মাঠে পৌঁছেছে পাকিস্তান দল
মাঠে পৌঁছেছে পাকিস্তান দল
‘ম্যাচ হবে কি না’ অনিশ্চয়তায় টিম হোটেলে থাকা পাকিস্তান দল দেরিতে বেরিয়ে অবশেষে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে পৌঁছেছে। নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পর পাকিস্তান–আমিরাত ম্যাচ শুরু হবে সাড়ে নটায়।
তার আগে টস হবে নটায়। টসেই দেখা মিলবে ম্যাচ রেফারির, যে ভূমিকায় অ্যান্ডি পাইক্রফটকে চায় না জানিয়ে দুবার আইসিসিতে মেইল পাঠিয়েছে পিসিবি।
পাইক্রফটই দায়িত্বে: ক্রিকনইফো
একাধিক সূত্র ইএসপিএনক্রিকইনফোকে জানিয়েছে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের আপত্তির পরও অ্যান্ডি পাইক্রফটই পাকিস্তান–আমিরাতের ম্যাচে রেফারির দায়িত্বে থাকছেন।
এবারের এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ পরিচালনার জন্য দুজন ম্যাচ রেফারি নিযুক্ত করা হয়েছিল। একজন পাইক্রফট, অন্যজন রিচি রিচার্ডসন।
পাইক্রফট ভারত–পাকিস্তান ম্যাচের টসের সময় পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে ‘ভারত হাত মেলাবে না’ বলার মাধ্যমে নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন অভিযোগ তুলে তাঁর অপসারণ চেয়েছিল পিসিবি।
ম্যাচ রেফারি কে থাকছেন?
পাকিস্তান দলের টিম হোটেল থেকে বেরিয়ে মাঠের দিকে যাওয়ার ঘটনায় বোঝা যাচ্ছে, খেলা হবে। কিন্তু ম্যাচ রেফারি কে থাকছেন? এশিয়া কাপ শুরুর আগে গ্রুপ পর্বের প্রতিটি ম্যাচের জন্য অফিশিয়ালসদের তালিকা প্রকাশ করেছিল এসিসি। আজকের পাকিস্তান–আমিরাত ম্যাচে রেফারির ভূমিকায় থাকার কথা অ্যান্ডি পাইক্রফটের।
পাকিস্তান জিম্বাবুইয়ান এই রেফারিকে সরাতে চাইলেও আইসিসি রাজি হয়নি। এখন পাকিস্তান দলও ম্যাচও খেলতে যাচ্ছে। রেফারি কি তবে পাইক্রফটই থাকছেন?
খেলা তাহলে হচ্ছে!
এশিয়া কাপ গ্রুপ ‘এ’–এর পাকিস্তান–আমিরাত ম্যাচটি শুরু হওয়ার কথা ছিল স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় (বাংলাদেশ সময় সাড়ে আটটায়)।
এক ঘণ্টা পিছিয়ে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সাড়ে নটায়। টস হবে আধা ঘণ্টা আগে।
তবে পিসিবি প্রধান নাকভি ‘বিস্তারিত আসছে’ জানিয়ে অপেক্ষায়ও রেখেছেন।
যেখান থেকে শুরু
দুবাইয়ে আজকের পাকিস্তান–আমিরাত ম্যাচ অনিশ্চয়তায় পড়ে যাওয়ার মূলে ১৪ সেপ্টেম্বরের ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ। সে দিন টসের সময় এবং ম্যাচের শেষে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতের খেলোয়াড়েরা।
পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত সংঘাতের জেরে এমন সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছিল ভারতের পক্ষ থেকে।
আর ভারতের এই হাত না মেলানোর ঘটনায় ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন অভিযোগ এনে তাঁকে অপসারণের দাবি জানায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এ নিয়ে দুই দফায় আইসিসিকে মেইলও পাঠায় বোর্ডটি। কিন্তু ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা তা আমলে নেয়নি। যার জেরে পাকিস্তান দলের এশিয়া কাপ থেকে সরে যাওয়ার গুঞ্জন ওঠে।
মাঠের পথে পাকিস্তান দল
অবশেষে টিম হোটেল থেকে বেরিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। সালমান আগাদের বহনকারী টিম বাস দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের দিকে রওনা দিয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা পিটিআই।
পাকিস্তান দলকে মাঠে যেতে বলা হয়েছে জানিয়ে টুইট করেছেন মহসিন নাকভিও।
এক ঘণ্টা পেছাল পাকিস্তান–আমিরাত ম্যাচ
পাকিস্তান–সংযুক্ত আরব আমিরাত ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা ছিল স্থানীয় সময় সাড়ে ছয়টায়। তবে তা এক ঘণ্টা পিছিয়েছে বলে জানিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের মুখপাত্র আমির মীর।
লাহোরের গাদ্দাফী স্টেডিয়ামে মীর সাংবাদিকদের বলেছেন, পিসিবি চেয়ারম্যান বোর্ডের সাবেক প্রধান রমিজ রাজা ও নাজাম শেঠির সঙ্গে আলোচনা করছেন। তাঁরা আলোচনার পাশাপাশি দুবাইয়ের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছেন। ম্যাচ শুরুর সময় এক ঘণ্টা পেছানো হয়েছে।
অবশ্য খেলার শুরুর সময় পেছানোর সিদ্ধান্ত কে নিয়েছেন বা কীভাবে অনুমোদন হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু বলেননি পিসিবি মুখপাত্র।
বর্তমান পিসিবিপ্রধান একইসঙ্গে এসিসিরও সভাপতি।
কিছুক্ষণের মধ্যেই সংবাদ সম্মেলনে আসছেন পিসিবি–প্রধান
পাকিস্তানের সাংবাদিকদের সূত্র প্রথম আলো জেনেছে, কিছুক্ষণের মধ্যে লাহোরে সংবাদ সম্মেলনে আসছেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। তিনি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলেরও (এসিসি) সভাপতি।
পাকিস্তান ক্রিকেট দল এশিয়া কাপ থেকে সরে যেতে পারে—এমন গুঞ্জনের মধ্যে এই সংবাদ সম্মেলন হতে যাচ্ছে।
পাকিস্তানের দ্বিতীয় মেইলেও সাড়া দেয়নি আইসিসি
পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের অপসারণ চেয়ে আইসিসির কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। বোর্ডপ্রধান মহসিন নাকভি নিজেই এক্সে তা জানিয়েছিলেন।
বার্তা সংস্থা পিটিআই সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, পিসিবির পাইক্রফটকে অপসারণের দাবি আমলে নেয়নি আইসিসি। পরে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড আরেকটি মেইল পাঠিয়েছে। এটিও আইসিসি প্রত্যাখ্যান করেছে।
টিম হোটেলে বসে আছে পাকিস্তান দল
সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে দুবাইয়ের স্থানীয় সময় সাড়ে চারটায় মাঠের উদ্দেশে টিম হোটেল ছেড়ে যাওয়ার কথা পাকিস্তান ক্রিকেট দলের। ইএসপিএন ক্রিকইনফোর খবর বলছে, পাকিস্তান দলের খেলোয়াড়েরা কেউ বাইরে আসেননি। সবাই হোটেলে অবস্থান করছেন।