আফগানিস্তান ম্যাচের আগে র্যাঙ্কিংয়ে সুখবর পেলেন তাসকিন ও শরীফুল
ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে আগে থেকেই ১ নম্বরে ছিলেন। সর্বশেষ ম্যাচে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ১৭ রানে ৪ উইকেট নেওয়ার পর শীর্ষ স্থানটা আরও মজবুত হয়েছে আফগান লেগ স্পিনার রশিদ খানের। এই পারফরম্যান্সের পর ওয়ানডে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে রশিদের রেটিং পয়েন্ট বেড়ে হয়েছে ৭৪২। আগের সপ্তাহে যা ছিল ৭১৪।
শীর্ষে থাকা রশিদের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে থাকা আবরার আহমেদের ব্যবধান এখন ৮০ পয়েন্টের। ওয়ানডে অলরাউন্ডারদের তালিকাতেও দুই ধাপ এগিয়ে ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছেন তিনি। এমন ছন্দে থাকা রশিদের বিপক্ষেই আজ বাঁচা–মরার ম্যাচে খেলবে বাংলাদেশ। টি–টুয়েন্টি বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষেও আছেন এই রশিদ খান।
সুখবর পেয়েছেন বাংলাদেশের দুই পেসার—তাসকিন আহমেদ ও শরীফুল ইসলামও। ২ ধাপ এগিয়ে ১১ নম্বরে উঠেছেন শরীফুল, ৯ ধাপ এগিয়ে ১২ নম্বরে তাসকিন। দুজনেরই এটি সেরা অবস্থান।
আফগানিস্তানের তরুণ ব্যাটসম্যান সেদিকউল্লাহ আতাল পরশু জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সেঞ্চুরি পেয়েছেন। ১১০ বলে ১০২ রান করেন আতাল। ওয়ানডেতে এটি তাঁর তৃতীয় সেঞ্চুরি। ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে ৩২তম স্থান থেকে ২০তম স্থানে উঠে এসেছেন তিনি।
ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় উন্নতি হয়েছে পাকিস্তানের সালমান আগা ও ইংল্যান্ডের বেন ডাকেটেরও। রাওয়ালপিন্ডিতে কালকের ম্যাচের পর এক ধাপ এগিয়ে ১২ নম্বরে উঠেছেন সালমান। দুই ধাপ এগিয়ে ১৩ নম্বরে আছেন ডাকেট।
ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাম্প্রতিক পাঁচ ম্যাচের টি-টুয়েন্টি সিরিজের পর এই সংস্করণের র্যাঙ্কিংয়েও পরিবর্তন এসেছে। সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ক্রিকেটারের।
টি-টুয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের তালিকায় দুই ধাপ এগিয়ে নবম স্থানে উঠেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক শাই হোপ। তাঁর সতীর্থ শেরফান রাদারফোর্ড ছয় ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ১৮ নম্বরে।