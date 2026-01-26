বাংলাদেশ নিয়ে করা পোস্ট কেন মুছে দিলেন গিলেস্পি

টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ নিয়ে করা পোস্ট কেন মুছে দিলেন গিলেস্পি
ভারত থেকে বাংলাদেশের বিশ্বকাপের ম্যাচ স্থানান্তরের অনুরোধ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) কেন আমলে নেয়নি—এমন প্রশ্ন তুলে একটি পোস্ট দিয়েছিলেন সাবেক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার জেসন গিলেস্পি। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট দেওয়ার কিছুক্ষণ পরই তিনি তা মুছে দেন।
গিলেস্পি মুছে ফেললেও পোস্টের স্ক্রিনশট ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। পরে অন্য এক ব্যক্তির পোস্টে মন্তব্য করে আইসিসিকে প্রশ্নবিদ্ধ করা পোস্ট মুছে দেওয়ার কারণ জানিয়েছেন তিনি।
বাংলাদেশ সরকার ভারতে নিরাপত্তাশঙ্কায় ক্রিকেট দল না পাঠানোর কথা জানিয়ে আইসিসিকে ভেন্যু পরিবর্তনের অনুরোধ করেছিল। তবে নিয়ন্ত্রক সংস্থা তা প্রত্যাখ্যান করে বাংলাদেশকে ভারতেই খেলতে হবে বলে জানায়। বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্তে অটল থাকলে ২৪ জানুয়ারি আসন্ন টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের জায়গায় স্কটল্যান্ডকে নেয় আইসিসি।
নিয়ন্ত্রক সংস্থার এমন সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। অতীতে ভারত ও পাকিস্তানের ভেন্যু বদলের অনুরোধে সাড়া দিলেও বাংলাদেশের বেলায় ভিন্ন নীতি—এমন প্রশ্ন তুলে আইসিসির সমালোচনা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও। দেশটি আইসিসির দ্বিমুখী নীতির প্রতিবাদে বিশ্বকাপ বয়কটেরও চিন্তা করছে। এমন প্রেক্ষাপটে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ফাস্ট বোলার গিলেস্পি এক্সে লেখেন, ‘বাংলাদেশ কেন ভারতের বাইরে তাদের ম্যাচগুলো খেলতে পারল না, সে বিষয়ে আইসিসি কি কোনো ব্যাখ্যা দিয়েছে? আমার মনে আছে, ভারত পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ম্যাচ খেলতে অস্বীকার করেছিল এবং তাদের সেই ম্যাচগুলো পাকিস্তানের বাইরে খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কেউ কি এর কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন?’
আইসিসির দ্বিমুখী অবস্থান নিয়ে করা এই পোস্টটি কিছুক্ষণ পরই মুছে দেন গিলেস্পি। এরপর অন্যান্য বিষয়ে পোস্ট দিলেও বাংলাদেশ, ভারত-পাকিস্তান বা আইসিসি বিষয়ে আর কিছু লেখেননি। ক্রিকফলো নামের একটি এক্স পেজ গিলেস্পির মুছে দেওয়া পোস্টের স্ক্রিনশটের ছবি দিয়ে একটি পোস্ট করে। সেখানে গিলেস্পিকে ট্যাগ করে জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন মুছে দিলে? মন্তব্যের ঘরে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১৬৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা গিলেস্পি লেখেন, ‘কারণ একটি সাধারণ প্রশ্ন করার জন্য আমাকে গালাগালি শুনতে হয়েছে, তাই।’
বাংলাদেশের টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা বিষয়ে আইসিসির সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার শহীদ আফ্রিদি, মোহাম্মদ ইউসুফ, রশিদ লতিফরাও। এটি ‘ক্রিকেটের জন্যই দুর্ভাগ্যজনক খবর’ বলে বিবৃতি দিয়েছে ক্রিকেটারদের বৈশ্বিক সংগঠন ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশনও।
আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে ২০২৬ টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে। প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলছে না বাংলাদেশ।