আর্চার ও টাংকে নিয়ে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক দল ঘোষণা ইংল্যান্ডের

আর্চার ও টাংকে নিয়ে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক দল ঘোষণা ইংল্যান্ডের
জফরা আর্চারকে নিয়েই টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড। চলমান অ্যাশেজে প্রথম তিন টেস্টে খেলা আর্চার তাঁর শরীরের বাঁ পাশে মাংসপেশিতে চোট পাওয়ার পর পাঁচ ম্যাচের এই সিরিজ থেকে ছিটকে পড়েন।
সংক্ষিপ্ত সংস্করণে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা ইংল্যান্ডের আরেক পেসার জশ টাংকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে। ইংল্যান্ডের প্রধান কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ও সাদা বলের অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক তাঁকে স্ট্রাইক বোলার হিসেবে দলে নিয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাস, ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার এ পেসারের ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফ্লাট পিচে ভালো করার সম্ভাবনা আছে।
সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সেটআপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে জেমি স্মিথকে। অস্ট্রেলিয়ায় ইংল্যান্ডের চলমান অ্যাশেজ সফরের আগে নিউজিল্যান্ডে তিন ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজে সুযোগ না পাওয়া বেন ডাকেটকে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে ফেরানো হয়েছে। অ্যাডিলেড টেস্টে চোট পাওয়া আর্চার মেলবোর্নে বক্সিং ডে (চতুর্থ ম্যাচ) টেস্টে প্রথম দিন শেষে অস্ট্রেলিয়া ছাড়েন। অ্যাশেজে তিন ম্যাচে ৯ উইকেট নেওয়া আর্চার আপাতত বার্বাডোজে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) মেডিকেল দলের তত্ত্বাবধানে আছেন।
শ্রীলঙ্কায় টি–টোয়েন্টি সিরিজ ও টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের প্রাথমিক দল: হ্যারি ব্রুক (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, জফরা আর্চার (বিশ্বকাপের জন্য), টম ব্যান্টন, জ্যাকব বেথেল, জস বাটলার, ব্রাইডন কার্স (শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য), স্যাম কুরান, লিয়াম ডসন, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, জেমি ওভারটন, আদিল রশিদ, ফিল সল্ট, জশ টাং ও লুক উড।
টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কায় তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। আগামী ২২ জানুয়ারি ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে শুরু হবে এই সফর। ৩ ফেব্রুয়ারি শেষ হবে টি–টোয়েন্টি সিরিজ। আর্চার সেখানে দুই সংস্করণের কোনো সিরিজেই খেলতে পারবেন না। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পরের দিন মুম্বাইয়ে ‘সি’ গ্রুপ থেকে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নেপালের মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড। আর্চার তার আগে ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন বলে জানিয়েছে ইএসপিএনক্রিকইনফো।
ঘরোয়া টি–টোয়েন্টিতে ২১ ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন টাং এ বছর হানড্রেডে ১৪ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হন। অ্যাশেজে ২ টেস্টে ১২ উইকেট নেন টাং। মেলবোর্নে চতুর্থ টেস্টে ইনিংসে ৫ উইকেটসহ মোট ৭ উইকেট নেওয়া টাং ২০১১ সালের পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্ট জয়ে ম্যাচসেরা হন।
অ্যাশেজের আগে নিউজিল্যান্ড সফরে না থাকা অলরাউন্ডার উইল জ্যাকসকে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে স্কোয়াডে রাখা হয়েছে। ২০২৩ সালের পর এই প্রথম ওয়ানডে দলে ফিরলেন ব্যাটসম্যান জ্যাক ক্রলি।
শ্রীলঙ্কা সফরে ইংল্যান্ডের ওয়ানডে দল: হ্যারি ব্রুক (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, টম ব্যান্টন, জ্যাকব বেথেল, জস বাটলার, ব্রাইডন কার্স, জ্যাক ক্রলি, স্যাম কুরান, লিয়াম ডসন, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, জেমি ওভারটন, আদিল রশিদ, জো রুট ও লুক উড।
অ্যাশেজ শেষে বেশি দিনের বিরতি পাবে না ইংল্যান্ড দল। সিডনিতে পঞ্চম ও শেষ টেস্ট নির্ধারিত সময়ে শেষ হলে এর ১০ দিন পর আগামী ১৮ জানুয়ারি শ্রীলঙ্কার উদ্দেশে উড়াল দেবে ইংল্যান্ড দল। টেস্ট সংস্করণে তারকাদের বিশ্রাম দেয়নি ইংল্যান্ড। শ্রীলঙ্কা সফরে ওয়ানডে দলের সাত খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাশেজ সফর করছেন।