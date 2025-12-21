আইএল টি-টোয়েন্টি
এবার ৪ বলে ৩ উইকেট মোস্তাফিজের, জিতেছে তাঁর দল
উইকেট পেয়েই চলেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলমান ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি লিগে প্রথম ৬ ম্যাচেই উইকেট পাওয়া বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার আজ সপ্তম ম্যাচে পেয়েছেন ৩ উইকেট। এক ওভারে ৪ বলের মধ্যে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন দুবাই ক্যাপিটালসের মোস্তাফিজ। জিতেছে তাঁর দলও। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আজ গালফ জায়ান্টসকে ১৫৬ রানে অলআউট করার পর ৪ বল ও ৬ উইকেট হাতে রেখে জিতেছে মোস্তাফিজের দল।
টসে জিতে ফিল্ডিং নেয় মোস্তাফিজের দুবাই ক্যাপিটালস। দুবাই অধিনায়ক মোহাম্মদ নবী দ্বিতীয় ওভারেই বল তুলে দেন মোস্তাফিজের হাতে। নতুন বলে ভালো করতে পারেননি ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে আইপিএল দল কলকাতা নাইট রাইডার্সে যোগ দেওয়া মোস্তাফিজ, দিয়েছেন ১৩ রান।
নবী আবার মোস্তাফিজের হাতে বল তুলে দেন ১৪তম ওভারে। গালফ জায়ান্টাস ততক্ষণে ৩ উইকেটে ১১০ রান তুলে ফেলেছে। প্রথম বলেই তাঁকে চার মেরে দেন জেমস ভিন্স পরের বলটি ওয়াইড। বৈধ দ্বিতীয় বলে ভিন্সকে ফিরিয়েই উইকেটশিকার শুরু মোস্তাফিজের। নিরীহ এক বলেই উইকেটটি পেয়েছেন বাংলাদেশ তারকা। অফ কাটার বলটিকে অনসাইডে খেলতে গিয়ে উইকেটকিপারকে ক্যাচ দেন ৩৪ বলে ৩৬ রান করা ভিন্স।
ওভারের তৃতীয় বলে ১ রান নিয়ে দুর্দান্ত ব্যাট করতে থাকা আজমতউল্লাহ ওমরজাইকে স্ট্রাইক দেন কাইল মায়ার্স। মোস্তাফিজের আরেকটি অফ কাটার রক্ষণাত্মকভাবে খেলতে গিয়ে ইনসাইড এজ হয়ে বোল্ড হয়ে যান ২৬ বলে ৪৩ রান করা আফগান ব্যাটসম্যান।
‘নিরীহ’ দুই কাটারে উইকেট পাওয়া মোস্তাফিজ পরের উইকেটটি পেয়েছেন অসাধারণ এক ডেলিভারিতে। লেগ স্টাম্পের বাইরে পড়া বলটি ডান হাতি শন ডিকসনের ব্যাটের বাইরের কানা পেরিয়ে বেল ফেলে দেয়।
পরের বলটায় এলবিডব্লুর আবেদন করেন মোস্তাফিজ। তবে ডিফেন্স করা মার্ক অ্যাডাইরের ব্যাটের হালকা ছোঁয়া হ্যাটট্রিক পেতে দেয়নি তাঁকে। ৩ উইকেটে ১১০ রান নিয়ে ওভার শুরু করা গালফ জায়ান্টসের স্কোর ওভার শেষে হয়ে যায় ১১৬/৬।
১৮তম ওভারে আবারও বোলিংয়ে এসে ১১ রান দেওয়া মোস্তাফিজ ইনিংসের শেষ ওভারের প্রথম বলে চতুর্থ উইকেটটি পাননি অধিনায়ক নবী আইয়ান আফজাল খানের সহজ ক্যাচটি ফেলে দেওয়ার পর।
এরপর যা হলো সেটিকে অবিশ্বাস্যই বলতে হয়। ওভারের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বলে উইকেট হারিয়ে অলআউট হয়ে যায় গালফ জায়ান্টস। তবে এই ৩ উইকেটের একটিও যোগ হয়নি মোস্তাফিজের নামে। তিন ব্যাটসম্যানই যে রানআউট। ৩.৫-০-৩৪-৩, এমন বোলিং করে ম্যাচসেরাও হয়েছেন কাটার মাস্টার। ৭ ম্যাচে মোস্তাফিজের উইকেট এখন ১৪টি।