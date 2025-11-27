আপাতত বেঁচে যাচ্ছেন গম্ভীর
ঘরের মাঠে রেকর্ড ব্যবধানে হার। গত এক বছরের মধ্যে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ধবলধোলাই। চারদিকে ভারতীয় দল ও কোচ গৌতম গম্ভীরকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে।
এরপরও তাৎক্ষণিক কোনো সিদ্ধান্তে যাচ্ছে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বরং নির্বাচক ও টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বৈঠক করে পুরো বিষয়টি বুঝতে চাইছে বোর্ড। এই খবর জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ হারের পর সংবাদ সম্মেলনে গম্ভীরকে সরাসরি জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি টেস্ট দলের জন্য সঠিক কোচ কি না? জবাবে তিনি বলেছিলেন, ‘এটা বিসিসিআই ঠিক করবে।’
বিসিসিআইয়ের একজন কর্মকর্তা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে এ বিষয়ে বলেছেন, ‘বোর্ড এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না। দল একটা পালাবদলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। গম্ভীরের চুক্তি ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত। তার ওপর বিশ্বকাপ (টি-টোয়েন্টি) খুব কাছে। তাই এখন কোনো বড় সিদ্ধান্ত নয়। নির্বাচক ও টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা হবে, তবে কোনো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না।’
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ভারতের কৌশল নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। বিশেষ করে ওয়াশিংটন সুন্দরকে বারবার ব্যাটিং অর্ডারে ওপরে পাঠানো, অতিরিক্ত টার্নিং উইকেট বানিয়ে নিজের ব্যাটসম্যানদেরই বিপদে ফেলা—এসব বিষয় তীব্র সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।
প্রথম ইনিংসে ভারতের ভয়াবহ ব্যাটিং ধস নিয়ে গম্ভীর বলেছেন, ‘৯৫/১ থেকে ১২০/৭ —এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সবাই স্পিনের কথা বলে, কিন্তু সেখানে তো এক পেসারই ৪ উইকেট নিল। এর আগেও এমন হয়েছে।’
যদিও বড় কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই, তবু সিরিজ শেষে বোর্ড বৈঠক ডাকতে পারে বলে জানা গেছে।
ভারতের আরেকটি সংবাদমাধ্যম এনডিটিভিকে বোর্ডের একটি সূত্র বলেছে, ‘আমরা এই মুহূর্তে গম্ভীরকে সরানোর কথা ভাবছি না। তিনি দলকে নতুন করে গড়ছেন। তাঁর চুক্তি ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শেষে নির্বাচক এবং টিম ম্যানেজমেন্টের মধ্যে বৈঠক হবে। পালাবদলের সময়টাতে কীভাবে টেস্ট দলের পারফরম্যান্সের উন্নতি করা যায় সেটা জানতে চাওয়া যাবে।’