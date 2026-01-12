ক্রিকেট

মোস্তাফিজ থাকলে বাংলাদেশ দলের ঝুঁকি বাড়বে: আইসিসি

মোস্তাফিজুর রহমান

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের অংশগ্রহণ নিয়ে নিরাপত্তাশঙ্কার কথা জানিয়ে আইসিসি নিরাপত্তা বিভাগ বিসিবিকে চিঠি দিয়েছে। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল জানান, মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে রাখা, সমর্থকদের দেশীয় জার্সি পরা এবং বাংলাদেশের নির্বাচনকে নিরাপত্তাহীনতার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে আইসিসি। এটিকে 'উদ্ভট' আখ্যা দিয়ে আসিফ নজরুল বলেন, ভারতের উগ্র সাম্প্রদায়িক ও বাংলাদেশ-বিদ্বেষী পরিবেশে খেলা অসম্ভব। তিনি শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান বা সংযুক্ত আরব আমিরাতে খেলা আয়োজনের দাবি জানান।

