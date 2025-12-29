সিলেটে বসে বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা দিলেন পাকিস্তানি তারকা, স্ত্রী বললেন ‘তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ’

সিলেটে বসে বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা দিলেন পাকিস্তানি তারকা, স্ত্রী বললেন ‘তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ’
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএলে) খেলতে পাকিস্তানের ইমাদ ওয়াসিম এখন বাংলাদেশে। ঢাকা ক্যাপিটালসের সঙ্গে অবস্থান করছেন সিলেটে। গতকাল রাতে সেখানে থেকেই ইনস্টাগ্রামে স্ত্রী সানিয়া আশফাকের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের খবর জানিয়েছেন এই ক্রিকেটার।
ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক বিবৃতিতে সাবেক পাকিস্তানি অলরাউন্ডার ইমাদ জানান, কয়েক বছর ধরে চলা অমীমাংসিত মতপার্থক্যের কারণে তিনি স্ত্রী সানিয়া আশফাকের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেছেন। ভবিষ্যতে যেন সানিয়াকে তাঁর স্ত্রী হিসেবে উল্লেখ না করা হয়। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইনস্টাগ্রামে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন সানিয়া। সেখানে তিনি দাবি করেন, তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপই তাঁদের দাম্পত্য ভেঙে দিয়েছে।
পাকিস্তানের হয়ে ৫৫ ওয়ানডে ও ৭৫ টি-টোয়েন্টি খেলা ইমাদের সঙ্গে সানিয়ার বিয়ে হয় ২০১৯ সালে। দুজনের সংসারে তিন সন্তান আছে। রোববার রাতে ইনস্টাগ্রাম বার্তায় বিবাহবিচ্ছেদের খবর দিয়ে ইমাদ সবার কাছে তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়টি সম্মান জানানোর অনুরোধ জানান, পাশাপাশি তাঁদের পুরোনো ছবি বা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো থেকে বিরত থাকতে বলেন।
এ ছাড়া তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা, অপপ্রচার বা অন্য কাউকে জড়িয়ে মানহানিকর কিছু করা হলে প্রয়োজনে আইনি পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। সন্তানদের প্রসঙ্গে ইমাদ বলেন, বাবা হিসেবে তিনি তাদের দায়িত্বশীলভাবে দেখভাল করবেন।
ইমাদের ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইনস্টাগ্রামে সানিয়া লেখেন, ‘আমার ঘর ভেঙে গেছে, আমার সন্তানেরা তাদের বাবাকে হারিয়েছে। আমি তিন সন্তানের মা, যার মধ্যে পাঁচ মাসের একটি শিশুও আছে, যাকে তার বাবা এখনো কোলে নেয়নি।’
সানিয়া আরও বলেন, তাঁর নীরবতাকে যেন দুর্বলতা মনে না করা হয়। তাঁর দাবি, অনেক দাম্পত্য জীবনের মতো তাঁদের সংসারেও সমস্যা ছিল, কিন্তু তা টিকে ছিল। তিনি স্ত্রী ও মা হিসেবে সংসার বাঁচাতে আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, ইমাদকে বিয়ে করার ইচ্ছা থাকা এক তৃতীয় ব্যক্তির জড়িত হওয়াটা তাঁদের ভেঙে পড়া সম্পর্কে ‘চূড়ান্ত আঘাত’ হয়ে আসে।
ইনস্টাগ্রাম পোস্টে সানিয়া অভিযোগ করেন, এরপর তিনি মানসিক নির্যাতন, দুর্ব্যবহার ও গর্ভপাতের মতো কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন। সন্তানদের স্বার্থ ও পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্য তিনি তখনো ধৈর্য ধরেছিলেন বলে উল্লেখ করেন।
বিবাহবিচ্ছেদের আইনি প্রক্রিয়া নিয়েও লিখেছেন সানিয়া। তিনি বলেন, এই প্রক্রিয়া এখনো আইনগতভাবে বিতর্কিত এবং বিষয়টি তদন্তাধীন। যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সত্য প্রকাশ পাবে বলে তাঁর দাবি। এ সময় তাঁকে চুপ করিয়ে দেওয়ার বা হুমকি দেওয়ার চেষ্টা হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান তিনি।
পোস্টে পবিত্র কোরআনের দুটি আয়াত উদ্ধৃত করে সানিয়া লেখেন, আল্লাহ অন্যায়কারীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত এবং ভালো নারী ভালো পুরুষের জন্যই। তিনি আরও বলেন, এই ঘটনায় জড়িত প্রত্যেকের বিষয়ে প্রমাণ নথিভুক্ত করা আছে, যদিও সেগুলো প্রকাশ না করতে তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে।
শেষে সানিয়া লেখেন, তিনি প্রতিশোধের জন্য নয়, নিজের, সন্তানদের ও যেসব নারীকে সব নীরবে সহ্য করতে বলা হয়, তাঁদের জন্য সত্যের পক্ষে বলছেন।
ইমাদ গত শনিবার বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে রাজশাহীর বিপক্ষে ১৬ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন। তাঁর দলের পরের ম্যাচ আগামীকাল রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে।