ম্যাচ ফিক্সিংয়ের জন্য ইনস্টাগ্রামে ১ কোটির প্রস্তাব

ম্যাচ ফিক্সিংয়ের জন্য ইনস্টাগ্রামে ১ কোটির প্রস্তাব
উত্তর প্রদেশ টি-টোয়েন্টি লিগে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রস্তাবের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কাশি রুদ্রার ম্যানেজার অর্জুন চৌহানকে 'vipss_nakrani' নামক একটি ইনস্টাগ্রাম আইডি থেকে ১ কোটি রুপির প্রস্তাব দেওয়া হয়, যেখানে ৫০ লাখ রুপি কমিশন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। বিসিসিআইয়ের দুর্নীতি দমন ইউনিট (এসিইউ) ইতোমধ্যে স্ক্রিনশট ও অডিও ক্লিপ জমা দিয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী অজ্ঞাতনামা সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তদন্ত চলমান। রিংকু সিং, ভুবনেশ্বর কুমারের মতো ক্রিকেটাররা এই লিগে খেলছেন।