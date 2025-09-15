ম্যাচ শেষে হাত না মেলানোয় পাকিস্তানের প্রতিবাদ

ম্যাচ শেষে হাত না মেলানোয় পাকিস্তানের প্রতিবাদ
দুই দেশের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্ক যতই শীতল হোক, খেলার মাঠে অন্তত তা ভুলে গিয়ে উভয় পক্ষ সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করবে—এমনটাই কাম্য। আগা সালমান-শাহিন আফ্রিদিরা হয়তো সেটা ভেবেই মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু দুবাইয়ে কাল এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ভারতকে জেতানোর পর সূর্যকুমার ও দুবে যা করেছেন, তা ক্রিকেটীয় চেতনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর মতোই। ম্যাচ শেষে পাকিস্তানিদের সঙ্গে করমর্দন দূরে থাক, তাঁদের দিকে সূর্য ও দুবে ফিরেও তাকাননি। সোজা হাঁটা দিয়েছেন ড্রেসিংরুমের দিকে।