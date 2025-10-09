ক্রিকেট

সিলেটে ‘লো স্কোরিং থ্রিলার’, কোয়ালিফায়ারে রংপুর, বাদ ঢাকা

শেষ ওভারে জয়ের জন্য রংপুর বিভাগের প্রয়োজন ৮ রান। ঢাকার বিভাগের দরকার দুই উইকেট। স্ট্রাইকে ৪০ রানে ব্যাটিং করা রংপুর অধিনায়ক আকবর আলী। ঢাকার পেসার রিপন মণ্ডলের করা ওভারের প্রথম বলে স্কুপ করে চার মারেন আকবর। তখন রংপুরের জন্য জয় পাওয়াটা খুব সহজই মনে হচ্ছিল।

তবে পরের বলেই আকবরকে আরিফুল ইসলামের ক্যাচে পরিণত করেন রিপন। তখন রংপুরের প্রয়োজন ৪ বলে ৪ রান, উইকেটে শেষ জুটি। এরপর দুই বলে দুটি সিঙ্গেলের পর ওভারের পঞ্চম বলে চার মেরে রংপুরকে জেতান শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে উইকেটে আসা বোলার আবদুল গাফ্ফার।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ এনসিএল এলিমিনটরে ঢাকার বিপক্ষে ১ উইকেটের জয়ে কোয়ালিফায়ারে পৌঁছে গেল রংপুর। টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়ল মাহিদুল ইসলামের ঢাকা। টসে জিতে ব্যাটিং করতে নেমে ঢাকা তুলেছিল ১২৩ রান। সেই রান আকবরের দল তাড়া করে ১৯.৫ ওভারে।

নাসুম বল হাতে নিয়েছেন ২ উইকেট
এনসিএল

দলীয় সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন আকবর। তিনি যখন উইকেটে আসেন তখন দলের রান ৪ উইকেটে ৪০। ১২৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করা রংপুর ৪৮ রানে পঞ্চম ও ৫২ রানে হারায় ষষ্ঠ উইকেট। এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ৪৪ রান করেন আকবর। অলরাউন্ডার নাসুম আহমেদের সঙ্গে গড়েছেন ৪১ বলে ৬২ রানের জুটি।

এই দুজনই রংপুরকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে ম্যাচের ১৯তম ওভারে স্পিনার রায়হান রাফসান ২ রান দিয়ে ২ উইকেট নিলে ম্যাচ আবার জমে ওঠে। সেই ওভারে আউট হন নাসুম ও আলাউদ্দিন বাবু। ঢাকার হয়ে বল হাতে ৩ উইকেট নেন মাহফুজুর রহমান। ম্যাচসেরা আকবর।

এর আগে ঢাকা ১২৩ রান করে মোসাদ্দেক হোসেনের ৬১ রানের ইনিংসে। দলের সংগ্রহ যখন ৪ উইকেটে ২৬, এমন সময়ে উইকেটে এসে ৬ ছক্কা ও ২ চারে ৩৬ বলে ৬১ রানের ইনিংস খেলেন ঢাকা বিভাগের ব্যাটসম্যান মোসাদ্দেক। ঢাকার হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান শুভাগত হোমের—১৫। রংপুরের হয়ে দুটি করে উইকেট নেন নাসুম, নাসির ও আবু হাশিম।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
ঢাকা: ১২৩ (মোসাদ্দেক ৬১, শুভাগত ১৫; নাসির ২/২০, নাসুম ২/২৬)
রংপুর: ১২৬ (আকবর ৪৪, নাসুম ২৬; মাহফুজুর ৩/১৪, নাজমুল ২/২২)
ফল: রংপুর ১ উইকেটে জয়ী
ম্যাচসেরা: আকবর আলী
