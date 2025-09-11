সত্যিই কি বিসিসিআই সভাপতি হচ্ছেন টেন্ডুলকার, ভাঙলেন নীরবতা
২৮ সেপ্টেম্বর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভা। এবারের সভায় বোর্ডের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার কথা রয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটে গুঞ্জন, বিসিসিআইয়ের সভাপতি হতে চলেছেন শচীন টেন্ডুলকার।
টেন্ডুলকারের বিসিসিআই প্রধান হওয়ার গুঞ্জনের পেছনে অন্যতম কারণ সৌরভ গাঙ্গুলীর দৃষ্টান্ত। ২০১৯ থেকে পরের তিন বছর ভারতের ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির প্রধান ছিলেন টেন্ডুলকারের সাবেক সতীর্থ গাঙ্গুলী। তবে গুঞ্জনের মধ্যে এ নিয়ে নীরবতা ভেঙেছেন এই কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান।
টেন্ডুলকারের ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান এসআরটি স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট আজ এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘শচীন টেন্ডুলকারকে বিসিসিআইয়ের সভাপতি পদের জন্য বিবেচনা ও মনোনয়ন প্রদানসংক্রান্ত গুঞ্জন ও খবরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। আমরা সুস্পষ্টভাবে জানাতে চাই যে এ ধরনের কোনো কিছুই ঘটেনি। আমরা সবাইকে ভিত্তিহীন গুঞ্জনকে প্রতিষ্ঠিত করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।’
এবারের বিসিসিআই বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন সভাপতির পাশাপাশি আইপিএল চেয়ারম্যানও চূড়ান্ত হতে পারে। ২০২২ সালে গাঙ্গুলীর বিদায়ের পর বিসিসিআইয়ের প্রধান হন আরেক সাবেক ক্রিকেটার রজার বিনি। বয়স ৭০ পূর্ণ হওয়ায় নিয়মানুযায়ী তিনি এরই মধ্যে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন।
বর্তমানে সহসভাপতি রাজীব শুক্লা ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কাজ করছেন। এদিকে টানা ছয় বছরের বেশি দায়িত্বপালনের সুযোগ না থাকায় আইপিএল প্রধান অরুণ ধুমালকেও সরে যেতে হচ্ছে।
বিসিসিআইয়ের নির্বাচনে ভোট দিয়ে থাকে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা। তার আগে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়ে থাকে আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থাগুলো। টেন্ডুলকারকে মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন থেকে সভাপতি পদে মনোনয়ন দেওয়া হতে পারে বলে গুঞ্জন ছিল গত কয়েক দিন।