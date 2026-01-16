বিপিএল: মেহেদীর তৃতীয় শিকার, এবার আউট হাবিবুর

- অধিনায়ক টু অধিনায়ক
মেহেদীর তৃতীয় শিকার
নোয়াখালী: ১৪ ওভারে ৯৪/৬
ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহান আজ উইকেটে এসেছিলেন পাঁচ নম্বরে। ক্রিজে আসার পর থেকেই বড় শট খেলার চেষ্টা করছিলেন হাবিবুর। এর আগে তানভীরের বলে একবার জীবনও পেয়েছেন। তবে এবার আর নয়!
মেহেদীর বলে ১১ রান করে তানভীরের হাতে ক্যাচ দিয়েছেন তিনি।
২৩ রানে আউট জাকের
নোয়াখালী: ১১ ওভারে ৮৬/৪
উইকেটে এসেছিলেন তিন নম্বরে। বড় ইনিংস খেলার সুযোগ ছিল জাকের আলীর। তাঁর জন্য একটা বড় ইনিংস দরকারও ছিল। সেটা তিনি আর করতে পারেননি। ২১ বলে ২৩ রান করে আমের জামালের বলে এলবিডব্লু হয়েছেন।
অধিনায়ক টু অধিনায়ক
নোয়াখালী: ১০ ওভারে ৭৯/২
মেহেদী এবার ফেরালেন হায়দার আলী। নোয়াখালীর অধিনায়ক হায়দার ১২ রান করে চট্টগ্রাম অধিনায়ক মেহেদীর বলে আউট হয়েছেন।
ফিরলেন হাসান ইসাখিলও
নোয়াখালী: ৭ ওভারে ৫৯/২
২০ বলে ২৫ রান করে ফিরলেন হাসান ইসাখিল। শরীফুলের স্লোয়ারে পাওয়ার প্লের শেষ বলে বড় শট খেলতে গিয়ে ক্যাচ দিয়েছেন ইসাখিল।
সৌম্যকে ফেরালেন মেহেদী
নোয়াখালী : ৪.২ ওভারে ৪৫/১
প্রথম তিন ওভারে ৩৪ রান করে ভালো শুরু পেয়েছিল নোয়াখালী। কিন্তু চতুর্থ ওভারে বোলিংয়ে এসে সৌম্যকে ফেরান স্পিনার মেহেদী হাসান। ফেরার আগে ৮ বলে সৌম্য করেছেন ১৪ রান।
মাঠের খেলা মাঠে ফিরছে
ক্রিকেটারদের বয়কটের পর আবার শুরু হচ্ছে বিপিএল। মাঠের প্রস্তুতি শেষ। উইকেট তৈরি আছে, মাঠকর্মীরা শেষ মুহূর্তে বাকি মাঠ সাজাতে ব্যস্ত। দুই দলের ক্রিকেটাররা ওয়ার্ম আপ সেরে নিয়েছেন, মাঠে আসতে শুরু করেছেন দর্শকরাও।