বিপিএল নিলামের আগে সরাসরি চুক্তি করেছেন যাঁরা
দ্বাদশ বিপিএলের নিলাম হবে আগামীকাল। ৬টি ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁদের পছন্দের খেলোয়াড়কে ভিত্তিমূল্যে অথবা অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজির চেয়ে বেশি অর্থ দিয়ে কিনে নিতে পারবে। তবে নিলামের বাইরেও ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে মোট চারজন খেলোয়াড় সরাসরি চুক্তিতে সই করানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৫টি দলই দুজন করে স্থানীয় ও দুজন করে বিদেশি মিলিয়ে মোট ২০ জন খেলোয়াড়কে আগেই দলভুক্ত করেছে। অপর দলটি দুই স্থানীয় খেলোয়াড় নিলেও বিদেশি নিয়েছে একজন।
সরাসরি চুক্তি করা ১১ বিদেশির মধ্যে ৮ জনই পাকিস্তানের। একজন করে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলঙ্কার।
নিলামের আগের রাতে আজ সরাসরি চুক্তি করা খেলোয়াড়দের তালিকা প্রকাশ করেছে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।
ঢাকা ক্যাপিটালস
স্থানীয় খেলোয়াড়: তাসকিন আহমেদ ও সাইফ হাসান
বিদেশি খেলোয়াড়: অ্যালেক্স হেলস ও উসমান খান
সিলেট টাইটানস
স্থানীয় খেলোয়াড়: মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাসুম আহমেদ
বিদেশি খেলোয়াড়: মোহাম্মদ আমির ও সাইম আইয়ুব
রংপুর রাইডার্স
স্থানীয় খেলোয়াড়: মোস্তাফিজুর রহমান ও নুরুল হাসান
বিদেশি খেলোয়াড়: খাজা নাফে ও সুফিয়ান মুকিম
নোয়াখালী এক্সপ্রেস
স্থানীয় খেলোয়াড়: হাসান মাহমুদ ও সৌম্য সরকার
বিদেশি খেলোয়াড়: জনসন চার্লস ও কুশল মেন্ডিস
রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
স্থানীয় খেলোয়াড়: নাজমুল হোসেন ও তানজিদ হাসান
বিদেশি খেলোয়াড়: সাহিবজাদা ফারহান ও মোহাম্মদ নেওয়াজ
চট্টগ্রাম রয়্যালস
স্থানীয় খেলোয়াড়: মেহেদী হাসান ও তানভীর ইসলাম
বিদেশি খেলোয়াড়: আবরার আহমেদ