নাঈমুর থেকে তাইজুল—টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিরা
অবসান হলো সাকিব আল হাসানের এক যুগের রাজত্বের। আজ আয়ারল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে অ্যান্ডি বলবার্নিকে এলবিডব্লু করেই সাকিবকে পেছনে ফেলে টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হয়ে গেছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম।
২০১৩ সালের নভেম্বরে আরেক বাঁহাতি স্পিনার মোহাম্মদ রফিককে পেছনে ফেলে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হয়েছিলেন সাকিব। রফিকও কেড়েছিলেন আরেক বাঁহাতির রেকর্ড। সেই বাঁহাতি অবশ্য পেসার—মঞ্জুরুল ইসলাম। প্রায় দুই বছর শীর্ষে ছিলেন মঞ্জুরুল।
মঞ্জুরুল ভেঙেছিলেন মাশরাফি বিন মুর্তজার ক্ষণস্থায়ী রেকর্ড। ২০০১ সালে ২৮ ডিসেম্বর ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ডের লু ভিনসেন্টকে উইকেটকিপারের ক্যাচ বানিয়ে নাঈমুর রহমানকে পেছনে ফেলেন মাশরাফি। সেটি ছিল টেস্টে মাশরাফির ১২ নম্বর উইকেট। মাশরাফি নাঈমুরকে পেছনে ফেলেন তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় সেশনে। শেষ সেশনে স্টিভেন ফ্লেমিংকে আউট করে মাশরাফিকে ছোঁয়া মঞ্জুরুল ৯ ওভার পরেই এককভাবে রেকর্ডের মালিক হয়ে যান।
টেস্টে বাংলাদেশের প্রথম উইকেটশিকারি নাঈমুর শীর্ষে ছিলেন ১৩ মাস।
নাঈমুর থেকে তাইজুল—সব মিলিয়ে টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হওয়ার গৌরব পেয়েছেন ছয়জন।