ফাইনালে পাকিস্তানকে পেল বাংলাদেশ
মহানাটকীয় এক ম্যাচে সুপার ওভারে ভারতকে হারিয়ে আগেই ফাইনাল নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। আকবর আলী-রিপন মন্ডলরা এরপর অপেক্ষা ছিলেন ফাইনালের প্রতিপক্ষের জন্য। এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসের ফাইনালে প্রতিপক্ষ হিসেবে তাঁরা পেয়েছেন পাকিস্তান ‘এ’ দলকে। আজই দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দলকে ৫ রানে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে পাকিস্তান ‘এ’ দল।
দোহার ওয়েস্ট এন্ড পার্ক ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দিবারাত্রির ম্যাচে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে খুব বড় সংগ্রহ পায়নি পায়নি পাকিস্তান। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৩ রান তুলতে পারে তারা। দলের পক্ষে ৩৬ বলে সর্বোচ্চ অপরাজিত ৩৯ রান করেছেন গাজী ঘোরি। শ্রীলঙ্কার প্রমোদ মাদুশান ২৯ রানে নেন ৪ উইকেট। ২২ রান দিয়ে ৪ উইকেট পেয়েছেন ত্রাভিন ম্যাথু।
রান তাড়া করতে নেমে শ্রীলঙ্কার শুরুটা হয়েছিল দুর্দান্ত। ১.২ ওভারে ২৯ রান তুলে ফেলেন দুই ওপেনার লাসিথ ক্রুসপুল্লে ও ভিষেন হালামবাগে। ৭ বলে ২ চার ও ৩ ছয়ে ২৭ রান করে ক্রুসপুল্লে আউট হয়ে গেলে ১.৩ ওভারে ভাঙে ওপেনিং জুটি। কিন্তু হালামবাগে ছোট ছোট জুটি গড়ে দলকে পথেই রাখার চেষ্টা করেন।
তবে ৯৯ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ফেলায় জয়ের পথ থেকে ছিটকে যাওয়ার উপক্রমই হয়। এ ছাড়া হালামবাগেও আউট হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ডুবতে থাকা শ্রীলঙ্কাকে টেনে তোলেন মিলান রত্নানায়াকে। নবম উইকেট জুটিতে ম্যাথুকে নিয়ে ৪৭ রান তুলে জয়ের আশাও দেখিয়েছিলেন তিনি।
কিন্তু শ্রীলঙ্কা আর শেষ পর্যন্ত পারেনি। ৩২ বলে ৪০ রান করে ৩ বল বাকি থাকতে আউট হয়ে ফেরেন রত্নানায়াকে। শ্রীলঙ্কাও ৯ উইকেটে ১৪৮ রান তুলে খেলা শেষ করে। পাকিস্তানের পক্ষে তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন সাদ মাসুদ ও সুফিয়ান মুকিম। শ্রীলঙ্কার পক্ষে ২৭ বলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৯ রান করেছেন হালামবাগে।