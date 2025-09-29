ক্রিকেট

ভারতীয় দলের ট্রফি ছাড়া উদ্‌যাপন যেমন হলো

অবিশ্বাস্য সব কাণ্ডকীর্তির মধ্য দিয়ে শেষ হলো এবারের এশিয়া কাপ। বিশেষ করে দুবাইয়ে ভারত ও পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে যা যা ঘটল, তার প্রভাব বিশ্ব ক্রিকেটে আরও অনেক দিন থেকে যাবে। এমনকি এশিয়া কাপ ফাইনাল শেষে ট্রফিবিহীন বিরল এক উদ্‌যাপনের সাক্ষীও হলো ক্রিকেট–দুনিয়া। তবে ট্রফি না পেলেও থেমে থাকেনি ভারতীয়দের উদ্‌যাপন। সূর্যকুমার–বুমরা–তিলক–কুলদীপরা মাঠে ট্রফি ছাড়া উদ্‌যাপন করলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জন্য বানিয়ে নিয়েছে ফটোশপ করা নকল ট্রফি। সেই উদ্‌যাপনের কয়েকটি নির্বাচিত ছবি নিয়েই এই আয়োজন
রাজনৈতিক বৈরিতার জেরে ভারতীয় দল মহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি না নিলেও অন্য অতিথির কাছ থেকে ফাইনাল–সেরার পুরস্কার ঠিকই নিয়েছেন তিলক বার্মা
সাধারণত শিরোপা জয়ের পর ট্রফি নিয়েই সমর্থকদের অভিবাদনের জবাব দেন খেলোয়াড়েরা। তবে গত রাতে তেমনটা হয়নি। ট্রফি ছাড়া খালি হাত উঁচিয়েই দর্শকদের অভিবাদনের জবাব দিয়েছেন অভিষেক শর্মা–সূর্যকুমার যাদবরা
কারও সঙ্গে কথা বলছেন নাকি সেলফি তুলছেন, বোঝা যাচ্ছে না। তবে ট্রফি ছাড়া উদ্‌যাপনে এভাবেই ক্যামেরাবন্দী হলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া
লিওনেল মেসি ও রোহিত শর্মার শিরোপা উদ্‌যাপনের মুহূর্ত নতুন করে ফিরিয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। তবে পার্থক্য হচ্ছে, সূর্যকুমারের হাতে ট্রফি নেই। ট্রফি ছাড়াই গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে যান তিনি
ট্রফিবিহীন সূর্যকুমারকে বরণ করে নিচ্ছেন সতীর্থরা
আতশবাজির উৎসবে শুরু হলো ভারতের উদ্‌যাপন। অথচ যে ট্রফিটার উৎসবের মধ্যমণি হওয়ার কথা, সেটিই নেই
ট্রফি ছাড়াই হাত উঁচিয়ে উদ্‌যাপনে মেতেছেন সূর্যকুমার–অভিষেকরা
চ্যাম্পিয়ন হয়েও ট্রফি মেলেনি তো কী হয়েছে! ফটোশপ দিয়ে নকল ট্রফি বানিয়ে নিয়েই উদ্‌যাপন সারলেন ভারতের দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা ও শুবমান গিল
