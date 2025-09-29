ভারতীয় দলের ট্রফি ছাড়া উদ্যাপন যেমন হলো
অবিশ্বাস্য সব কাণ্ডকীর্তির মধ্য দিয়ে শেষ হলো এবারের এশিয়া কাপ। বিশেষ করে দুবাইয়ে ভারত ও পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে যা যা ঘটল, তার প্রভাব বিশ্ব ক্রিকেটে আরও অনেক দিন থেকে যাবে। এমনকি এশিয়া কাপ ফাইনাল শেষে ট্রফিবিহীন বিরল এক উদ্যাপনের সাক্ষীও হলো ক্রিকেট–দুনিয়া। তবে ট্রফি না পেলেও থেমে থাকেনি ভারতীয়দের উদ্যাপন। সূর্যকুমার–বুমরা–তিলক–কুলদীপরা মাঠে ট্রফি ছাড়া উদ্যাপন করলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জন্য বানিয়ে নিয়েছে ফটোশপ করা নকল ট্রফি। সেই উদ্যাপনের কয়েকটি নির্বাচিত ছবি নিয়েই এই আয়োজন
