ক্রিকেট

না খেলার দাবিতে অনড় ক্রিকেটাররা

বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে গতকাল থেকেই

ক্রিকেটারদের আলটিমেটামের পর ১২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম পদত্যাগ করেননি। গতকাল ক্রিকেটারদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন তিনি। এরপর আজ বেলা একটায় বিপিএল ম্যাচ শুরুর আগপর্যন্ত তাঁকে পদত্যাগের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেন ক্রিকেটাররা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নাজমুল পদত্যাগ না করলে সব ধরনের খেলা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল আছেন ক্রিকেটাররা। বিপিএলের দুপুরের ম্যাচে দুই দল চট্টগ্রাম রয়্যালস ও নোয়াখালী এক্সপ্রেস এখনো মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে যায়নি।

