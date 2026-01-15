নাজমুলের পদত্যাগের দাবিতে ক্রিকেটারদের খেলা বয়কটের হুমকি

নাজমুলের পদত্যাগের দাবিতে ক্রিকেটারদের খেলা বয়কটের হুমকি
বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের পদত্যাগ করতে আলটিমেটাম দিয়েছে ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব। নাজমুলের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন জানান, আগামীকাল বেলা ১টার বিপিএল ম্যাচের আগে তিনি পদত্যাগ না করলে সব ধরনের ক্রিকেট বয়কট করা হবে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে ক্রিকেটারদের প্রসঙ্গে নাজমুলের মন্তব্য এবং তামিম ইকবালকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলার প্রতিবাদে এই পদক্ষেপ। যদিও বিসিবি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, এসব ব্যক্তিগত মন্তব্য বোর্ডের আনুষ্ঠানিক অবস্থান নয়।