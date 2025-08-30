ক্রিকেট

পদদলিত হয়ে নিহতদের পরিবারকে ২৫ লাখ রুপি করে দেবে বেঙ্গালুরু

খেলা ডেস্ক
গত জুনে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর আইপিএল শিরোপা জয় উদ্‌যাপনে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেএএফপি

বেঙ্গালুরুতে গত ৪ জুন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) প্রথম আইপিএলে শিরোপা জয় উদ্‌যাপনে ঘটেছিল মর্মান্তিক এক ঘটনা। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে বিশৃঙ্খলায় পদদলিত হয়ে ১১ জন মারা যান। এই ঘটনায় আজ নিহত সমর্থকদের সবার পরিবারের জন্য ২৫ লাখ রুপি করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি।

আরও পড়ুন

টি–টোয়েন্টির বাজারে নতুন ‘ছক্কা মেশিন’, প্রতিটি বল খেলে আয় ১ লাখ টাকার বেশি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেঙ্গালুরুর এক্স ও ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে এই ঘোষণা দেওয়া হয়, ‘৪ জুন, ২০২৫ আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছিল। আমরা আরসিবি পরিবারের ১১ সদস্যকে হারিয়েছি। আমাদের অংশ ছিলেন তাঁরা এবং এই দল, এই শহর ও এই সম্প্রদায় যেসব কারণে অনন্য, তাঁরা সেসবের অংশও ছিলেন। আমাদের সবার স্মৃতিতে তাদের শূন্যতা প্রতিধ্বনিত হবে। তাদের শূন্যতা আর্থিক সাহায্যের অঙ্কে পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রথম পদক্ষেপ এবং অন্তস্তল থেকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁদের প্রতিটি পরিবারকে ২৫ লাখ রুপি করে দেবে আরসিবি। এটা শুধু আর্থিক সাহায্য নয়, সহানুভূতি, ঐক্যের প্রতিশ্রুতিও।’

সর্বশেষ আইপিএল ফাইনালে পাঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো এই টুর্নামেন্টের শিরোপা জেতে বেঙ্গালুরু। পরের দিন চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বেঙ্গালুরুর সমর্থকেরা শিরোপা জয় উদ্‌যাপনের জন্য সমবেত হন। স্টেডিয়ামের গেট দিয়ে ঢোকার সময় বিশৃঙ্খলায় ১১ জন মারা যাওয়ার পাশাপাশি ৫০ জন আহতও হন। বেঙ্গালুরু শহরের খেলাধুলার ইতিহাসে এটি অন্যতম মর্মান্তিক ঘটনা। সেই ঘটনার ৮৬ দিন পর নিহত ব্যক্তির পরিবারদের জন্য আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা দিল বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

আরও পড়ুন

পাকিস্তানের ফিল্ডিং নিয়ে সাংবাদিকের কথায় চটলেন হারিস রউফ

গত জুনে নিহত ব্যক্তিদের প্রতিটি পরিবারকে ১০ লাখ রুপি করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল বেঙ্গালুরু। একটি তহবিল গঠন করে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সমালোচকেরা তখন বলেছিলেন, বেঙ্গালুরু সত্যিকারের সহমর্মিতা না দেখিয়ে যেনতেনভাবে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করছে। কর্ণাটক সরকার দর্শক ব্যবস্থাপনা করতে না পারার ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে সরাসরি দোষারোপ করে বেঙ্গালুরুকে। তদন্ত কমিশন জানায়, চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম জনসমাবেশের জন্য অনিরাপদ। ইএসপিএনক্রিকইনফো অনুযায়ী, তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয় স্টেডিয়ামের ‘নকশা ও অবকাঠামো’ জনসমাবেশের জন্য ‘অনুপযুক্ত ও অনিরাপদ।’

গত জুনে বেঙ্গালুরুর আইপিএল শিরোপা জয় উদ্‌যাপনে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরেও প্রচুর মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন
এএফপি

পদদলিত হয়ে মৃত্যুর সেই মর্মান্তিক ঘটনার পর বেঙ্গালুরুর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে শোকবার্তা দেওয়া হয়েছিল। তখন ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে ঘিরে এই অভিযোগও উঠেছিল, প্রাণহানির ঘটনার চেয়েও তারা শিরোপা জয় উদ্‌যাপনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

আইসিসিও শোকাবহ সেই ঘটনার পর পদক্ষেপ নেয়। নারী বিশ্বকাপে ম্যাচের ভেন্যু বেঙ্গালুরু শহর থেকে সরিয়ে মুম্বাইয়ে নেওয়া হয়। চিন্নাস্বামীতে ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি না পাওয়ায় কর্ণাটক ক্রিকেট রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও মহারাজা টি২০ ট্রফির ম্যাচ সেখান থেকে সরিয়ে নেয়।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন