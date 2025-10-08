আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ দেখে নিন

আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ দেখে নিন
চলতি বছরে বাংলাদেশ ওয়ানডে খেলেছে মাত্র ৬টি। সর্বশেষটি জুলাইয়ে, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। প্রিয় এই সংস্করণে সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না বাংলাদেশের। ছয় ম্যাচে জয় মাত্র একটিতে।
তবে সামনে সুযোগ আছে পরিসংখ্যানটা পাল্টে দেওয়ার। আজ শুরু হচ্ছে আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। আবুধাবিতে প্রথম ম্যাচে কেমন হতে পারে বাংলাদেশের একাদশ?
শ্রীলঙ্কা সিরিজ দিয়েই মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বের যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। প্রথম পরীক্ষায় অবশ্য ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হেরেছিল দল। সেই সিরিজে ওপেন করেছিলেন তানজিদ হাসান ও পারভেজ হোসেন।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও এই দুজনই ওপেন করেছিলেন। ওয়ানডেতেও তাদের ওপেন করার সম্ভাবনা আছে। তবে প্রস্তুত আছেন সাইফ হাসানও। সর্বশেষ টি-টোয়েন্টিতে ফিফটি করা সাইফের আজ ওয়ানডে অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তিনি ওপেন করলে ডানহাতি-বাঁহাতি কম্বিনেশনও পাবে বাংলাদেশ।
সাইফ ওপেন না করলে খেলতে পারেন তিনে। সে ক্ষেত্রে নাজমুল হোসেন নামবেন ৪ নম্বরে। সাইফ মিডল অর্ডারেও খেলতে পারেন। তবে তিনি চারে নামলে টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যানই হবেন বাঁহাতি। মিডল অর্ডারে জায়গা পেতে লড়াই হবে তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, শামীম হোসেন ও নুরুল হাসানের মধ্যে।
হৃদয় সর্বশেষ দুই ওয়ানডেতে করেছেন ফিফটি। জাকেরও সর্বশেষ ছয় ওয়ানডের তিনটিতে ফিফটি করেছেন। তাই এই দুজনের জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অধিনায়ক মিরাজ তো আছেনই। ফলে শামীম ও নুরুল একাদশে সুযোগ পাবেন না হয়তো। তবে যদি পারভেজকে বসিয়ে সাইফকে ওপেন করানো হয়, তাহলে মিডল অর্ডারে শামীম বা নুরুলের সুযোগ আসতে পারে।
শ্রীলঙ্কা সিরিজে স্পিন বিভাগের নেতৃত্বে ছিলেন তানভীর ইসলাম। দ্বিতীয় ম্যাচে পেয়েছিলেন ৫ উইকেট, পুরো সিরিজে ৭টি। বাঁহাতি স্পিনার হিসেবে আফগানিস্তানের বিপক্ষেও তিনিই খেলবেন বলে ধারণা। সেই সিরিজে একাদশে সুযোগ না পাওয়া রিশাদ এবার দলে ঢুকতে পারেন কি না, সেটিও একটা প্রশ্ন।
পেস বোলিংয়ে নেতৃত্বে থাকবেন মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদ। তৃতীয় পেসার হিসেবে দলে থাকতে পারেন তানজিম হাসান। কাউকে বিশ্রাম দিলে সুযোগ মিলতে পারে হাসান মাহমুদ বা নাহিদ রানার।
বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ:
তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, পারভেজ হোসেন/শামীম হোসেন, নাজমুল হোসেন, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ ও তানজিম হাসান।