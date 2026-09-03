ক্রিকেট

ব্রিটেনের রাজার সঙ্গে সাক্ষাতে বাধ্য করা হলো বাদ পড়া পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের

খেলা ডেস্ক
ব্রিটেনের রাজা চার্লসকে ব্যাট উপহার দেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজমএএফপি

পাকিস্তান ক্রিকেটের এ কী হাল!

ইংল্যান্ড সফরে প্রথম দুই টেস্টে হারের পর সিরিজের মাঝপথে সাত ক্রিকেটারকে স্কোয়াড থেকে বাদ দিয়েছে পাকিস্তান। এ নিয়ে চারদিকে চলছে সমালোচনার ঝড়। এবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, লন্ডনে ব্রিটেনের রাজা চার্লসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পাকিস্তান দল থেকে বাদ পড়া ক্রিকেটারদের বাধ্য করা হয়েছে। গতকাল ক্ল্যারেন্স হাউসে আয়োজিত সেই সাক্ষাৎ পর্বে কম উপস্থিতি নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) বিব্রত হতে পারে—এমন আশঙ্কা থেকেই ক্রিকেটারদের সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছিল।

টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, ক্রিকেটারদের জন্য পরিস্থিতি ছিল বেশ অস্বস্তিকর। বাদ পড়া ক্রিকেটারদের মধ্যে আলী উসমান, আমের জামাল, খুররম শেহজাদ ও আওয়াইস জাফর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সিরিজের মাঝপথে দল থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে আরও এক ক্রিকেটার অনুষ্ঠানে যেতে অস্বীকৃতি জানান। সেই ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করেনি দ্য টেলিগ্রাফ।

পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন রাজা চার্লস
এএফপি

দল থেকে বাদ পড়া সাতজনের মধ্যে কয়েকজনকে আগেই দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর তাদের জায়গায় দলে ডাক পাওয়া খেলোয়াড়দের সবাই এখনো ইংল্যান্ডে পৌঁছাননি। এ কারণে রাজপরিবারের এমন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিতির সংখ্যা কম হতে পারে—এমন আশঙ্কা তৈরি হয়।

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সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, অনুষ্ঠানে রাজা চার্লস খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। মাঠে ও মাঠের বাইরে কঠিন সময় পার করা পাকিস্তান দলকে তিনি উৎসাহ দেন। পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম রাজাকে স্বাক্ষর করা ব্যাট উপহার দেন। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভিও চার্লসকে উপহার দেন।

ইংল্যান্ড সফরে যাওয়া ক্রিকেট দলগুলোকে সাধারণত রাজপরিবারের কোনো সদস্য অথবা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

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