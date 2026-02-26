চেন্নাইয়ে শুরু হয়েছে ঝড়, জিম্বাবুয়ের কী হয় বলা মুশকিল

- ভারতের দারুণ শুরু
- টস
১৩: ৫৩
২৪ রানে ফিরলেন স্যামসন
দলে ফিরে বড় ইনিংস খেলতে পারেননি স্যামসন। ১৫ বলে ২৪ রান করে মুজারাবানির বলে মিডউইকেটে ক্যাচ দিয়েছেন।
১৩: ৫০
ভারত: ৩ ওভারে ৪৬/০
টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়ে দলে আজই প্রথম সুযোগ পেয়েছেন পেসার মাপোসা। শুরুটা তাঁর মোটেই ভালো হয়নি। নিজের প্রথম ওভারেই তিনি দিয়েছেন ২৩ রান।
সবমিলিয়ে ভারত ৩ ওভারে রান তুলেছে ৪৬। ঝড়টা দুই ওপেনার স্যামসন ও অভিষেক ভাগাভাগি করেই তুলছেন।
স্যামসন ২৪, অভিষেক ১৬ রানে অপরাজিত।
১৩: ২৩
চেন্নাইয়ে টসে হেরে ব্যাটিং করবে ভারত। দলে পরিবর্তন দুটি। ওয়াশিংটসন সুন্দরের জায়গায় দলে এসেছেন অক্ষর প্যাটেল, রিংকু সিংয়ের জায়গায় সঞ্জু স্যামসন।
জিম্বাবুয়ে দলে একটি পরিবর্তন। বাদ পড়েছেন লেগ স্পিনার ক্রেমার, সুযোগ পেয়েছেন পেস বোলার তিনাশে মাপোসা।