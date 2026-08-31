ক্রিকেট

বাবর আজম শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় ক্রিকেটার, দাবি সাবেক পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানের

খেলা ডেস্ক
বাবর আজম শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় ক্রিকেটার, দাবি সাবেক পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানেরইনস্টাগ্রাম

লর্ডসে ইংল্যান্ডের পেস আক্রমণের মুখে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপ। ৩৮৯ রানের প্রায় অসম্ভব লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে একের পর এক ব্যাটসম্যানরা হতাশ করেছেন। এই ধ্বংসস্তূপের মাঝে যাঁর ওপর আলোটা সবচেয়ে বেশি থাকার কথা, সেই বাবর আজম ফিরেছেন মাত্র ৬ রানে। এর আগে প্রথম ইনিংসে করেছেন ৮ রান। হাতের চোট কাটিয়ে, ‘৯০ শতাংশ ফিট’ হয়ে মাঠে নেমেছিলেন। কিন্তু দেশের যখন তাঁকে সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল, অধিনায়ক তখন দলের বিপদ বাড়িয়ে ফিরেছেন সাজঘরে। পাকিস্তানও ম্যাচ হেরেছে ১৯৪ রানের বড় ব্যবধানে।

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লর্ডসের এই হারের সঙ্গে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ খোয়ানোর পর পাকিস্তান ক্রিকেটে পুরোনো ঝড়টা নতুন করে উঠেছে। সেই ঝড়ের কেন্দ্রে বাবর। সাবেক ক্রিকেটারদের বাক্যবাণে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন পাকিস্তান ক্রিকেটের পোস্টার বয়। তাঁদের মধ্যে বেশ কঠোর ও সরাসরি আক্রমণটা ছুড়েছেন সাবেক ব্যাটসম্যান বাসিত আলী।

জফরা আর্চারের বলে ক্যাচ তুলে দিয়ে আউট হয়েছেন বাবর আজম।
এএফপি

সোজাসাপটা কথা বলার জন্য পরিচিত বাসিত ‘দ্য গেম প্ল্যান’ শোতে প্রশ্ন তুলেছেন, ‘বড় খেলোয়াড় কাকে বলে?’ তারপর মজিদ খান, জহির আব্বাস, জাভেদ মিয়াঁদাদ, ইনজামাম-উল-হক, ইউনিস খান ও সাঈদ আনোয়ারদের নাম উল্লেখ করে বাসিত বলেন, ‘তাঁরা এমনি এমনি কিংবদন্তি হয়ে যাননি। আমি শচীন টেন্ডুলকারের কথা বলছি না, নিজের দেশের ক্রিকেটারদের কথাই বলছি। বিপদের দিনে যাঁরা কান্ডারি হতে পারেন না, তাঁদের বড় খেলোয়াড় বলে লাভ কী? আপনার বড়ত্ব কি শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায়? ভক্তদের পছন্দের তালিকায়?’

২০২২ সালের ডিসেম্বরে করাচিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৬১ রানের ইনিংসের পর টেস্টে তিন অঙ্কের মুখ দেখেননি বাবর। প্রায় চার বছর ধরে টেস্টে সেঞ্চুরি নেই তাঁর। সর্বশেষ ১৬ টেস্টে গড় ৩০.৫৩, যা তাঁর ক্যারিয়ার গড়টাকেও নামিয়ে এনেছে ৪৩-এ। সবকিছু মিলে বাসিতের কণ্ঠে ঝরে পড়ল একরাশ হতাশা, ‘আমি বাবরের নাম নিয়েই বলছি, আর কবে সেঞ্চুরিটা করবে? এটা সত্যিই কষ্টের। যখন পুরো দেশের ব্যাটিং লাইনআপ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে, অন্তত অমন একটা শট খেলে আউট হওয়া তো তোমার সাজে না।’

বাসিতের তোপের মুখে শুধু বাবর নন, বাকি সিনিয়ররাও পড়েছেন। লর্ডসের দ্বিতীয় ইনিংসে ওলি রবিনসনের তোপের সামনে যখন ধ্বংসস্তূপ তৈরি হলো, তখন কিছুটা লড়াই করেছিলেন সৌদ শাকিল। ৯৭ রান করে লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি জশ টাংয়ের শর্ট বলে সীমানায় ধরা পড়েন। তাঁর আউট হওয়ার ধরনেও চটেছেন বাসিত, ‘পাঁচজন ফিল্ডার দাঁড়িয়ে আছে, আর তুমি অমন একটা বাজে শট খেলে আউট হলে? শাকিলের ওই শটেও আমি সন্তুষ্ট নই।’

১ রান করে বিদায় নেওয়া মোহাম্মদ রিজওয়ানের ক্যাজুয়াল মানসিকতা নিয়েও বাসিত প্রশ্ন তুলেছেন, ‘রিজওয়ান ওটা কী শট খেলল? কোনো সাধারণ জ্ঞান কি ওর অবশিষ্ট নেই? ও কি টেস্ট ম্যাচ খেলছে, নাকি পাড়ার মোড়ের ক্রিকেট?’
ইংল্যান্ড-পাকিস্তান সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর এজবাস্টনে।

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