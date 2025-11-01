শেষ হচ্ছে গামিনির সঙ্গে বিসিবির সম্পর্ক
দুনিয়াজুড়ে মাঠের কিউরেটররা থাকেন অনেকটাই নিভৃতে। তাঁরা খুব বেশি আলোচনায় আসেন না। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বিসিবির প্রধান কিউরেটর গামিনি ডি সিলভা।
লম্বা সময় ধরে বাংলাদেশ ক্রিকেটের অন্যতম আলোচিত চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন এই শ্রীলঙ্কান। মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের উইকেটের ধরন নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হতো গামিনিকে। যদিও বেশির ভাগ সময়ই উইকেটের ধরন হয়ে থাকে টিম ম্যানেজমেন্টের চাহিদা অনুযায়ী।
এবার গামিনির সঙ্গে শেষ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেটের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। চলতি বছরের জুলাইয়ে তাঁর সঙ্গে নতুন করে এক বছরের চুক্তি করেছিল বিসিবি। তবে সেই চুক্তির ৯ মাস বাকি থাকতেই দেশে ফিরে যাচ্ছেন গামিনি। বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, শর্ত অনুযায়ী দুই মাসের বেতন দেওয়া হবে তাঁকে। দুই–এক দিনের মধ্যে এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে।
২০১০ সালে বিসিবিতে যুক্ত হওয়ার পর লম্বা সময় শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দায়িত্বে ছিলেন গামিনি। তাঁর বিদায়টা অবশ্য সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গত আগস্টে টার্ফ ম্যানেজমেন্ট উইংয়ের প্রধান হিসেবে টনি হেমিংকে নিয়োগ দেয় বিসিবি। শেরে বাংলা স্টেডিয়াম থেকে গামিনিকে সরিয়ে রাজশাহী স্টেডিয়াম দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে সেখানেও শ্রীলঙ্কান এই কিউরেটরের কাজে সন্তুষ্ট নয় বিসিবি।