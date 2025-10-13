১৬ রানে শেষ ৫ উইকেট নেই পাকিস্তানের, স্বস্তিতে নেই দক্ষিণ আফ্রিকাও
লাহোর টেস্টে আজ দ্বিতীয় দিন সকালের সেশনটা ভালো কাটেনি পাকিস্তানের। ৫ উইকেটে ৩১৩ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করা পাকিস্তান আর ৬৫ রান যোগ করেই প্রথম ইনিংসে ৩৭৮ রানে অলআউট। ৩৬২ থেকে ৩৭৮—এই ১৬ রানেই ৫ উইকেট হারিয়েছে পাকিস্তান। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেদের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ৬ উইকেটে ২১৬ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করে।
৪ উইকেট হাতে রেখে পাকিস্তানের চেয়ে ১৬২ রানে পিছিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। ক্রিজে আছেন টনি ডি জর্জি (৮১*) ও সেনরুয়ান মুতুসামি (৬*)। পাকিস্তানের স্পিনাররা আজ সবগুলো উইকেট নেন। ৮৫ রানে ৪ উইকেট বাঁহাতি স্পিনার নোমান আলীর। একটি করে উইকেট সাজিদ খান ও সালমান আগার।
দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা এর চেয়ে ভালো অবস্থানে থাকতে পারত। কিন্তু ইনিংসের মাঝপথে ১৩ ওভারের মধ্যে ২৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে সফরকারীরা। ৫০.১ ওভারে দলীয় ১৭৪ রানে ওপেনার রায়ান রিকেলটন (৭১) আউট হওয়ার মধ্য দিয়ে ধসের শুরু।
সালমানের বলে স্লিপে রিকেলটনের ক্যাচ নেন বাবর আজম। ৫৫তম ওভারে দলীয় ১৯২ রানে ট্রিস্টান স্টাবস (৮) নোমানের শিকার হওয়ার পরের ওভারে ডেভাল্ড ব্রেভিসও (০) ফেরেন সাজিদের শিকার হয়ে। ১৯৩ রানে ৫ উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ৬১তম ওভারে দলীয় ২০০ রানে কাইল ভেরাইনাও (২) ফেরেন নোমানের বলে এলবিডব্লু হয়ে। এরপর অবিচ্ছিন্ন ১৬ রানের জুটিতে দিনের খেলা শেষ করেন ডি জর্জি ও মুতুসামি।
দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসে এ পর্যন্ত সেরা জুটি তৃতীয় উইকেটে রিকেলটন ও ডি জর্জির। ৯৪ রান এসেছে তাঁদের জুটিতে। দ্বিতীয় দিনেই উইকেট থেকে সাহায্য পান পাকিস্তানের দুই স্পিনার সাজিদ ও নোমান। দুজনের বলই বাঁক পাওয়ার সঙ্গে নিচু হয়েছে।
রিজওয়ান ৬২ ও সালমান ৫২ রানে অপরাজিত থেকে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছিলেন। আজ দিনের খেলার ১১.৩ ওভারে ভাঙে তাদের ১৬৩ রানের জুটি। ৭৫ রানে মুতুসামির বলে ভেরাইনাকে ক্যাচ দেন রিজওয়ান। এক বল পর নোমানকেও (০) ফেরান এই বাঁহাতি স্পিনার। পাকিস্তান এরপর আর বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি। ৯৩ রান করা সালমান ১১১তম ওভারে আউট হওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয় পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস। ১১৭ রানে ৬ উইকেট নেন মুতুসামি। টেস্টে এটাই প্রথম ৫ উইকেট তাঁর।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
পাকিস্তান প্রথম ইনিংস: ১১০.৪ ওভারে ৩৭৮ (ইমাম ৯৩, সালমান ৯৩, মাসুদ ৭৬; মুতুসামি ৬/১১৭, সুব্রায়েন ২/৭৮)
দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংস: ৬৭ ওভারে ২১৬/৬ (ডি জর্জি ৮১*, মুল্ডার ১৭, মুতুসামি ৬*; নোমান ৪/৮৫, সাজিদ ১/৭৩)
দ্বিতীয় দিন শেষে।