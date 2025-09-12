হেইডেনের অদ্ভুত প্রতিশ্রুতি: রুট সেঞ্চুরি না করলে নগ্ন হয়ে হাঁটবেন এমসিজিতে

হেইডেনের অদ্ভুত প্রতিশ্রুতি: রুট সেঞ্চুরি না করলে নগ্ন হয়ে হাঁটবেন এমসিজিতে
অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার ম্যাথু হেইডেন এক অদ্ভুত প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন রীতিমতো ভাইরাল। আসন্ন অ্যাশেজে জো রুট যদি সেঞ্চুরি না করেন, তবে তিনি নাকি মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) নগ্ন হয়ে হাঁটবেন!
‘অল ওভার বার দ্য ক্রিকেট’ নামের একটি ইউটিউব শোতে আলাপচারিতার সময় এমন মন্তব্য করেছেন হেইডেন। আগামী ২১ নভেম্বর পার্থে শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া–ইংল্যান্ডের পাঁচ ম্যাচের অ্যাশেজ সিরিজ। হেইডেনের দৃঢ় বিশ্বাস, এবার সেই সিরিজে রুট অস্ট্রেলিয়ায় সেঞ্চুরির খরা কাটাবেন। তাই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বললেন, ‘এই গ্রীষ্মে রুট যদি সেঞ্চুরি না করে, আমি এমসিজিতে নগ্ন হয়ে হাঁটব।’
হেইডেনের এমন মন্তব্যে হাসিতে ফেটে পড়ে পুরো প্যানেল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও শুরু হয় নানা আলোচনা। হেইডেনের মেয়ে ক্রীড়া উপস্থাপক গ্রেস হেইডেনও যোগ দেন তাঁর বাবাকে নিয়ে তৈরি হওয়া এই আলোচনায়। ইনস্টাগ্রামে এক মন্তব্যে তিনি লিখেছেন, ‘রুট দয়া করে একটা সেঞ্চুরি করো।’ বাবাকে যেন কাণ্ডজ্ঞানহীন এই প্রতিশ্রুতি রাখতে না হয়, সে জন্যই মূলত গ্রেসের এই আকুতি।
আধুনিক ক্রিকেটের সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন রুট। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় এখনো কোনো সেঞ্চুরি নেই তাঁর। ১৪ টেস্টে করেছেন ৮৯২ রান, গড় ৩৫.৬৮। ৯টি হাফ সেঞ্চুরি পেলেও এখন পর্যন্ত তিন অঙ্ক ছোঁয়া হয়নি একবারও।
অথচ তাঁর ক্যারিয়ার রেকর্ড দুর্দান্ত। ২০১২ সালে অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত ১৫৮ টেস্টে রুট করেছেন ৫১.২৯ গড়ে ১৩ হাজার ৫৪৩ রান। যেখানে ৩০টি সেঞ্চুরির পাশাপাশি আছে ৬৯টি হাফ সেঞ্চুরিও। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে তিনি সর্বোচ্চ সেঞ্চুরিয়ান। আর সব মিলিয়ে বিশ্বে চতুর্থ।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রুট যেন আরও ভয়ংকর। ২০২১ থেকে এখন পর্যন্ত ৬১ টেস্টে তাঁর সংগ্রহ ৫৭২০ রান, গড় ৫৬.৬৩। যেখানে ২২ সেঞ্চুরির সঙ্গে করেছেন ১৭ ফিফটিও। বলা যায় ক্যারিয়ারের সেরা সময় পার করছেন তিনি।
এবারের অ্যাশেজে তাই সবার চোখ থাকবে রুটের দিকে। অস্ট্রেলিয়ায় সেঞ্চুরির খরা কাটাতে পারলে সেটি রুটের জন্য দারুণ কিছুই হবে। তবে যদি না পারেন, তবে সবার নজর থাকবে হেইডেনের কথিত ‘ওয়ার্ডরোব চয়েস’ বা নগ্ন হওয়ার দিকে। যা হয়তো গ্রেস হেইডেনকেও ফেলবে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে।