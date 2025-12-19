পারল না বাংলাদেশ, ভারত–পাকিস্তান ফাইনাল
গত বছর সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে যুব এশিয়া কাপ শিরোপা–স্বপ্নের শেষ ধাপে পৌঁছেছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দল। এবারও ফাইনালের পথে বাধা হয়েছিল তারা। আগেরবারের পুনরাবৃত্তি তো দূরে থাক, এবার লড়াইটুকুও করতে পারেনি আজিজুল হাকিমের দল।
আজ দুবাইয়ে অনূর্ধ্ব–১৯ এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে পাকিস্তান অনূর্ধ্ব–১৯ দলের কাছে ৮ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশের যুবারা।
বৃষ্টি ও ভেজা আউটফিল্ডের কারণে ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমে এসেছিল ২৭ ওভারে। টসে হেরে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশ শুরু থেকে রান তুলতে হিমশিম খেয়েছে। ২ উইকেটে ৫৫ রান উঠে যাওয়ার পরও দলীয় রান ১০০ পেরোনোর আগেই পড়ে যায় সপ্তম উইকেট। ২৬.৩ ওভারে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দলের ইনিংস থামে ১২১ রানে।
ব্যাটসম্যানদের মধ্যে আটজনই এক অঙ্কে আউট হয়েছেন। ৮ নম্বরে খেলতে নামা সামিউন বাসীর ৩৭ বল খেলে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেন। তিনি ছাড়া ব্যক্তিগত সংগ্রহ দুই অঙ্ক ছাড়িয়েছেন আজিজুল হাকিম (২৬ বলে ২০) ও রিফাত বেগ (১৬ বলে ১৪)। পাকিস্তানের পক্ষে ৬ ওভারে ২০ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন আবদুস সোবহান।
অল্প রানের পুঁজি নিয়ে বোলাররাও তেমন সুবিধা করতে পারেননি। শুরুটা অবশ্য খারাপ ছিল না—প্রথম ওভারের শেষ বলে হামজা জহুরকে আউট করেন ইকবাল হোসেন। তবে ৫৭ বলে ৮৫ রানের জুটিতে পাকিস্তানের জয়ের পথটা সহজ করে দেন সামির মিনহাজ ও উসমান খান। ২৭ রানে উসমান আউট হয়ে গেলেও ৫৭ বলে ৬৯ রান করে দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন সামির। ইনিংসের ৬৩ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ হারে বাংলাদেশ, যাতে টানা তৃতীয় যুব এশিয়া কাপ জেতার আশাও শেষ হয়ে যায়।
এদিকে শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব–১৯ দলকে ৮ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে ভারত অনূর্ধ্ব–১৯ দলও। বৃষ্টি ও ভেজা আউটফিল্ডের কারণে দেরিতে শুরু হওয়া এই ম্যাচ ছিল ২০ ওভারের। আগে ব্যাট করে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩৯ রান করে শ্রীলঙ্কা; যা ২ ওভার হাতে রেখেই তাড়া করে ফেলে ভারত। আগামী রোববার যুব এশিয়া কাপে ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত–পাকিস্তান।