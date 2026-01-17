মাহমুদুলও দাঁড়াতে পারলেন না

- নাঈম শূন্য রানে আউট
নাঈম শূন্য রানে আউট
চট্টগ্রাম: ১ ওভারে ১০/১
প্রথম ওভারেই চট্টগ্রামের ওপেনার মোহাম্মদ নাঈমের উইকেট পেলেন রাজশাহীর পেসার জিমি নিশাম। ২ বলে ০ রানে আউট হলেন নাঈম। তিনে নেমেছেন মাহমুদুল হাসান। আরেক ওপেনার ৪ বলে ৯ রানে অপরাজিত।
রাজশাহীর একাদশ
সাহিবজাদা ফারহান, তানজিদ হাসান, নাজমুল হোসেন (অধিনায়ক), মুশফিকুর রহিম, জিমি নিশাম, রায়ান বার্ল, আকবর আলী, তানজিম হাসান, সাকলাইন সজীব, হাসান মুরাদ ও জাহানদাদ খান
চট্টগ্রামের একাদশ
মোহাম্মদ নাঈম, মাহমুদুল হাসান, হারিস রউফ, মাহফিজুল ইসলাম, হাসান নওয়াজ, মেহেদী হাসান (অধিনায়ক), আসিফ আলী, আমের জামাল, আবু হায়দার, শরীফুল ইসলাম ও আরাফাত সানি।
টস
টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজশাহীর অধিনায়ক নাজমুল হোসেন।
স্বাগতম
বিপিএলে আজ দিনের শেষ ম্যাচে চট্টগ্রাম রয়্যালসের মুখোমুখি রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ৮ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ছয় দলের টেবিলে দুইয়ে চট্টগ্রাম। ৯ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রাজশাহী। অর্থাৎ এই ম্যাচটি আসলে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ দুই দলের লড়াই। প্লে অফ নিশ্চিত হয়েছে দুই দলেরই। পাশাপাশি প্লে অফে উঠেছে সিলেট টাইটানস এবং আজ ঢাকা ক্যাপিটালসকে হারিয়ে রংপুর রাইডার্সও নিশ্চিত করেছে প্লে অফ।
রাজশাহীর প্রথম কোয়ালিফায়ার খেলা নিশ্চিত হয়েছে আগেই। আজ জিতলে কোয়ালিফায়ারে খেলা নিশ্চিত হবে চট্টগ্রামের।