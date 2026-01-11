ঢাকায় টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ২০০ টাকা

বিপিএল
ঢাকায় টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ২০০ টাকা
এবারের বিপিএলে এখন পর্যন্ত সব ম্যাচই হয়েছে সিলেটে। তবে আগামীকাল সিলেট পর্ব শেষে টুর্নামেন্ট যাবে ঢাকায়। দুই দিন বিরতি দিয়ে ১৫ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে আবার শুরু হবে খেলা। মিরপুরে হতে যাওয়া লিগ পর্বের বাকি ম্যাচ, প্লে–অফ পর্ব ও ফাইনালের জন্য টিকিটের মূল্য ঘোষণা করেছে বিসিবি।
সর্বনিম্ন ২০০ টাকা দাম পূর্ব গ্যালারির টিকিটের। উত্তর গ্যালারি ও আবু সাঈদ স্ট্যান্ডের টিকিটের দাম ৩০০ টাকা। ক্লাব হাউস গ্যালারির টিকিটের দাম ৫০০ টাকা ও ইন্টারন্যাশনাল গ্যালারির টিকিট ৮০০ টাকা। সর্বোচ্চ ২ হাজার টাকা গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের টিকিটের দাম। এ ছাড়া ১ হাজার টাকায় ইন্টারন্যাশনাল লাউঞ্জ সাউথ ও ইন্টারন্যাশনাল গ্যালারি নর্থে খেলা দেখা যাবে। এবারের বিপিএলের সব টিকিটই বিক্রি হচ্ছে অনলাইনে। ১২ জানুয়ারি থেকে ঢাকা পর্বের টিকিট পাওয়া যাবে www.gobcbticket.com.bd লিংকে।
ঢাকা পর্বের প্রথম দিন দুপুরে চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস এবং সন্ধ্যায় রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-সিলেট টাইটানস মুখোমুখি হবে। ১৯ জানুয়ারি হবে এলিমেনটর ও প্রথম কোয়ালিফায়ার ম্যাচ। ২১ জানুয়ারি দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার এবং ২৩ জানুয়ারি ফাইনাল।