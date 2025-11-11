ক্রিকেট

পাকিস্তানি পেসার নাসিম শাহর বাড়িতে দুর্বৃত্তদের গুলি

পাকিস্তানি পেসার নাসিম শাহএক্স

পাকিস্তানি পেসার নাসিম শাহর বাড়িতে হামলা চালিয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা। পাকিস্তানের শহর লোয়ার দিরে তাঁর পারিবারিক বাসায় দুর্বৃত্তরা হামলার সময় বাড়ির গেটে গুলি চালায়। এতে কেউ হতাহত হননি। ইএসপিএনক্রিকইনফোর খবর, এ ঘটনার পরও রাওয়ালপিন্ডিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে পাকিস্তান দলের সঙ্গেই থাকছেন নাসিম।

গত সোমবার ভোরে এ হামলার ঘটনা ঘটে। গুলি চালানোর পরপরই হামলাকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এ ঘটনা নিয়ে এরই মধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। হামলার সময় নাসিম শাহর বাড়িতে কারা ছিলেন, তা জানা যায়নি। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডনের খবর, হামলার পর নাসিম শাহর বাবা স্থানীয় এক পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করেন। সেই পুলিশ কর্মকর্তা অবিলম্বে দোষীদের আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছেন।

ইএসপিএনক্রিকইনফোর খবর, এ ঘটনার কারণে সিরিজ নিয়ে নাসিম শাহর পরিকল্পনা বা সময়সূচিতে কোনো পরিবর্তন আসছে না। তিনি দলের সঙ্গেই থাকছেন এবং দলের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজ দায়িত্ব পালন করবেন।

আজ বিকেল তিনটায় রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হবে পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এরপর মাসের শেষ দিকে জিম্বাবুয়েকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি সিরিজ, সেই দলেও আছেন নাসিম শাহ।

নাসিম শাহর দুই ছোট ভাইও পেশাদার ক্রিকেটার। দুর্বৃত্তদের গুলি চালানোর সময় তাঁরা বাড়িতে ছিলেন কি না, জানা যায়নি। এক ভাই হুনাইন শাহ ২০২৪ সালে পাকিস্তান সুপার লিগের ফাইনালে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের হয়ে জয়সূচক রান করেন। গত সপ্তাহে কায়েদে আজম ট্রফির ম্যাচে ফিফটির পাশাপাশি ৬ উইকেট নিয়ে দলকে ১০ উইকেটে জেতান হুনাইন।

অন্য ভাই উবায়েদ পাকিস্তান সুপার লিগে খেলেন মুলতান সুলতানসের হয়ে। তিনি সর্বশেষ কায়েদে আজম ট্রফিতে লাহোর হোয়াইটসের হয়ে গত মাসের শেষে একটি ম্যাচ খেলেন।

