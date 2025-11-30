বিপিএল নিলাম: কীভাবে হবে নিলাম জেনে নিন

- সরাসরি চুক্তি করেছেন যাঁরা
- নিলামে কী থাকছে
- বিপিএল নিলামে স্বাগত
থাকছেন না অভিযুক্তরা
ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকার সন্দেহে ৯ ক্রিকেটারকে বাদ দিয়ে কাল নিলামের জন্য চূড়ান্ত খেলোয়াড় তালিকা প্রকাশ করেছে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।
সরাসরি চুক্তি করেছেন যাঁরা
নিলামের বাইরেও ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে মোট চারজন খেলোয়াড় সরাসরি চুক্তিতে সই করানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৫টি দলই দুজন করে স্থানীয় ও দুজন করে বিদেশি মিলিয়ে মোট ২০ জন খেলোয়াড়কে আগেই দলভুক্ত করেছে। অপর দলটি দুই স্থানীয় খেলোয়াড় নিলেও বিদেশি নিয়েছে একজন।
নিলামে কী থাকছে
বিপিএল নিলামের খুঁটিনাটি জানতে পড়তে পারেন প্রথম আলোর এই প্রতিবেদন: বিপিএল নিলাম: কীভাবে হবে, খরচ কত টাকা আর চোখ থাকবে কাদের ওপর
বিপিএল নিলামে স্বাগত
বিপিএল তো প্রতি বছরই ফেরে। তবে এবারের ফেরা একটু অন্যরকম। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে শুরু হতে যাওয়া দ্বাদশ বিপিএল ফিরছে নিলাম নিয়ে।
বিপিএলের শুরুটা হয়েছিল নিলাম পদ্ধতি নিয়েই। কিন্তু প্রথম দুই আসরের পর প্লেয়ার ড্রাফট পদ্ধতিতে হাঁটে বিসিবি। সর্বশেষ একাদশ আসর পর্যন্ত খেলোয়াড় কিনতে ড্রাফট আয়োজন করা হত। খেলোয়াড়দের দাম থাকত পূর্বনির্ধারিত, দলগুলো খেলোয়াড় নেওয়ার সুযোগ পেত ড্র–য়ের ক্রম অনুসারে। অর্থাৎ, পছন্দের খেলোয়াড় কেনার বিষয়টি অনেকটা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করত। তবে নিলাম পদ্ধতি। একজন খেলোয়াড়কে কেনার সুযোগ থাকবে সবারই, শুধু অন্যদের তুলনায় টাকার পরিমাণটা বেশি দিতে হবে।
রোমাঞ্চকর উত্তেজনার এই বিপিএল নিলাম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ঢাকার হোটেল র্যাডিসন ব্লুতে। নিলামের তাৎক্ষণিক ঘটনাপ্রবাহ জানাতে আপনাদের সঙ্গে আছে প্রথম আলোর ক্রীড়া বিভাগ। সবাইকে স্বাগত।