ওয়াসিম আকরামের সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ কে ছিলেন

পাকিস্তান কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরামআইসিসি

ক্রিকেট ইতিহাসে সেরা ফাস্ট বোলারদের একজন তিনি। সর্বকালের সেরা বাঁহাতি পেসারও বিবেচনা করা হয় তাঁকে। ‘সুলতান অব সুইং’ নামে খ্যাত ওয়াসিম আকরাম প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ব্যাটসম্যানদের ভয় ধরিয়েছেন ভয়ংকর গতি, জীবনঘাতী ইয়র্কার আর অবিশ্বাস্য রিভার্স সুইংয়ে। প্রায় দুই দশকের ক্যারিয়ারে পাকিস্তানের হয়ে খেলেছেন ১০৪ টেস্ট আর ৩৫৬ ওয়ানডে। টেস্টে নিয়েছেন ৪১৪ উইকেট, ওয়ানডেতে ৫০২। প্রতিপক্ষের কাছে ছিলেন এক দুঃস্বপ্নের নাম।

দুর্দান্ত এই ক্যারিয়ারে আকরাম মুখোমুখি হয়েছেন ক্রিকেটের কিংবদন্তি অনেক ব্যাটসম্যানের—শচীন টেন্ডুলকার, ব্রায়ান লারা, রিকি পন্টিং কিংবা স্টিভ ওয়াহ...তালিকাটা বিশাল। কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, টেন্ডুলকার কিংবা লারার বিপক্ষেই হয়তো সবচেয়ে বেশি কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়েছেন আকরাম। কিন্তু সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সাবেক কিংবদন্তি পাকিস্তানি পেসার বললেন অন্য একটা নাম, এক কিউই ব্যাটসম্যানের।

নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মার্টিন ক্রো। ২০১৫ সালের ছবি
এএফপি

কে সেই ব্যাটসম্যান? ‘স্টিক টু ক্রিকেট’ পডকাস্টে আকরাম দিয়েছেন উত্তরটা, ‘দেখুন, এটা খুব কঠিন প্রশ্ন। তবে যদি কাউকে বেছে নিতে হয়, আমি বলব নিউজিল্যান্ডের মার্টিন ক্রোর নাম। আমাদের বিপক্ষে তিনি অনেক রান করেছেন, বিশেষ করে এমন সময়ে যখন রিভার্স সুইং নিয়ে কেউ কিছু জানত না।’  

ক্রো-কে বেছে নেওয়ার পেছনে আকরাম দুটি কারণ বলেছেন। প্রথমত, সেই সময় পাকিস্তানের দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলিং আক্রমণের বিপক্ষে ধারাবাহিকভাবে রান করেছেন ক্রো। সেটা পরিসংখ্যানও বলেছে। ১৪৩ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে ক্রো ১৪০টি ইনিংস খেলেছেন, ৪৭০৪ রান করেছেন ৩৮.৫৫ গড়ে। তবে পাকিস্তানের বিপক্ষে তাঁর গড় ৪৫.০৯, যা ক্যারিয়ার গড়ের চেয়ে বেশি। ২৬ ইনিংসে ক্রো পাকিস্তানের বিপক্ষে রান করেছেন ৯৯২। ১৩ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার ছিল ক্রোর—১৯৮২ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত। খেলেছেন ৭৭ টেস্ট, করেছেন ৫৪৪৪ রান, গড় ৪৫.৩৬। নামের পাশে ১৭টি সেঞ্চুরি ও ৩৫টি হাফ সেঞ্চুরি। পাকিস্তানের বিপক্ষে ১১ টেস্টের ২০ ইনিংসে ৯৭৩ রান করেছেন ক্রো, ৫৭.২৩ গড়ে।

দ্বিতীয়ত, আকরাম মনে করেন, ক্রোর রিভার্স সুইং বোঝার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। যখন সারা বিশ্বের ব্যাটসম্যানরা রিভার্স সুইং বুঝতেই হিমশিম খাচ্ছেন, সেই সময়  ওয়াসিম–ওয়াকার জুটিকে দারুণভাবে সামলে গেছেন ক্রো। তবে আকরাম সফলও হয়েছেন অনেক সময়। ৯ ওয়ানডেতে মুখোমুখি হয়ে আকরাম ক্রো-কে আউট করেছেন তিনবার, ৪ টেস্টে আউট করেছেন একবার।

