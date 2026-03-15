তানজিদ–সাইফের ওপেনিং জুটিতে ৫০

তানজিদের কীর্তি
৫০
পাওয়ার প্লেতে বাংলাদেশ
বাংলাদেশ: ১০ ওভারে ৫০/০
নেতৃত্ব দিচ্ছেন তানজিদ, সঙ্গ দিচ্ছেন সাইফ। ৩০ রানে অপরাজিত আছেন তানজিদ, সাইফ ১৭ রানে।
তানজিদের দুই ছক্কা
বাংলাদেশ: ৭ ওভারে ৪০/০
একটি মেরেছেন ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে আরেকটি ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে। দুটোই মেরেছেন পেসার হারিস রউফের বলে। রউফ যে নতুন বলের নিয়মিত বোলার নন, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সঠিক লাইন এবং লেংথ বজায় রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন।
তানজিদ ২৭ রান অপরাজিত, সাইফ ১২ রানে।
বাংলাদেশের ভালো শুরু
বাংলাদেশ: ৩ ওভারে ১৮/০
সাইফ হাসান ও তানজিদ হাসানের ওপেনিং জুটি প্রথম ৩ ওভার থেকে তুলেছে ১৮ রান। ৮ বলে ১১ রানে অপরাজিত তানজিদ, ১০ বলে ৬ রানে সাইফ।
আছে বৃষ্টির চোখরাঙানি
আবহাওয়ার সংবাদবিষয়ক ওয়েবসাইট আকুওয়েদারের খবর অনুযায়ী, ঢাকায় আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা ৫৫ শতাংশ। বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা আছে ৫২ শতাংশ।
ম্যাচ শুরু হবে বেলা ২টা ১৫ মিনিটে। এ সময়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা তুলনামূলক কম, ১৪ শতাংশ। তবে সময় যেতে যেতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। আকুওয়েদারের খবর অনুযায়ী, বিকেল ৪টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ৪৩ শতাংশ, ৫টায় হবে ৪৭ শতাংশ আর ৬টায় এটি বেড়ে দাঁড়াবে ৫১ শতাংশে।
ইতিহাস কী বলে
পাকিস্তান সিরিজের আগে বাংলাদেশ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলেছে ৭২টি, এর ১৭টিতে প্রথম দুই ম্যাচ শেষে ছিল ১-১ সমতা। এর আটটিতে শেষ ম্যাচ জিতে সিরিজের ট্রফি হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ। হেরেছে নয়টি সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে।
দুই দলের একাদশ
বাংলাদেশ একাদশ: সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান, নাজমুল হোসেন, লিটন দাস (উইকেটকিপার), মেহেদী হাসান মিরাজ, তাওহিদ হৃদয়, আফিফ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, রিশাদ হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান ও নাহিদ রানা।
পাকিস্তান একাদশ: সাহিবজাদা ফারহান, মাজ সাদাকাত, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটকিপার), মুহাম্মদ গাজী ঘোরি, সাদ মাসুদ, সালমান আগা, আবদুল সামাদ, ফাহিম আশরাফ, শাহিন আফ্রিদি (অধিনায়ক), হারিস রউফ, আবরার আহমেদ।
টস
সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে টসে হেরে ব্যাটিং করবে বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ দলে কোনো পরিবর্তন আসেনি। পাকিস্তান দলে পরিবর্তন এসেছে তিনটি। অভিষেক হচ্ছে মুহাম্মদ গাজী ঘোরি ও সাদ মাসুদের। বাদ পড়েছেন শামিল হোসেন ও হুসেইন তালাত। হুসেইন তালাত গত ম্যাচে চোটে পড়েছেন। দলে ফিরেছেন স্পিনার আবরার আহমেদ।
স্বাগতম
মিরপুরে আজ ‘ফাইনাল’। বাংলাদেশ অথবা পাকিস্তান, তৃতীয় ওয়ানডেটা যারাই জিতবে, জিতে নেবে তিন ম্যাচের সিরিজটা।
সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ জিতেছিল ৮ উইকেটে। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশ হেরেছে ১২৮ রানে।