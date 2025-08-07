টেলরের প্রত্যাবর্তনকে মাটি করলেন সতীর্থরা
ব্রেন্ডন টেলরের প্রত্যাবর্তনের দিনটাকে মাটি করে দিয়েছেন তাঁর দলের অন্য ব্যাটসম্যানরা। টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে ১২৫ রানে অলআউট হয়েছে জিম্বাবুয়ে।
প্রায় চার বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন ব্রেন্ডন টেলর। প্রত্যাবর্তনে ব্যাট হাতে খারাপ করেননি জিম্বাবুয়ের এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। বুলাওয়েতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে ব্যাটিং ওপেন করতে নেমে করেছেন ৪৪ রান। তবে দিনটা ভালো যায়নি তাঁর দলের। টেলরের প্রত্যাবর্তনের দিনটাকে মাটি করে দিয়েছেন তাঁর দলের অন্য ব্যাটসম্যানরা। টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে ১২৫ রানে অলআউট হয়েছে জিম্বাবুয়ে। এরপর ১ উইকেটে ১৭৪ রান তুলে প্রথম দিন শেষে ৪৯ রানে এগিয়ে গেছে নিউজিল্যান্ড।
টেলররা টিকেছেন ৪৮.৫ ওভার। দুই কিউই পেসার ম্যাট হেনরি ও জ্যাকারি ফোকস মিলেই নিয়েছেন ৯ উইকেট। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নেওয়া হেনরি এবার পেয়েছেন ৫ উইকেট, রান দিয়েছেন ৪০টি। আর টেস্ট অভিষেকে ফোকস ৩৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। অন্য উইকেটটিও গেছে এক পেসারের কাছে। আরেক অভিষিক্ত ম্যাথু ফিশার তানাকা চিভাঙ্গাকে তুলে নিয়ে পেয়েছেন জিম্বাবুয়ের ১০ম উইকেটটি।
টেলর ফিরেছেন দলকে ৮৩ রানে রেখে পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে হেনরির তৃতীয় শিকার হয়ে। ওই ৮৩ রানেই জিম্বাবুয়ে হারিয়েছে সিকান্দার রাজা ও ট্রেভর গোয়ান্ডুকে। তিন বলের মধ্যে ২টি উইকেট পেয়েছেন ফোকস। টেলরের পর জিম্বাবুয়ের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৩ রান করে অপরাজিত ছিলেন তাফাতজাওয়া সিগা। এ ছাড়া দুই অঙ্ক ছুঁতে পেরেছেন নিক ওয়েলচ ও শন উইলিয়ামস। দুজনই করেছেন ১১ রান।
জিম্বাবুয়ের রানটা উদ্বোধনী জুটিতেই পেরিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। উইল ইয়াংকে ফিরিয়ে ১৬২ রানের জুটি ভাঙেন ট্রেভর গোয়ান্ডু। ১১ চারে ৭৪ রান করেছেন ইয়াং। আরেক ওপেনার ডেভন কনওয়ে অপরাজিত আছেন ৭৯ রানে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
জিম্বাবুয়ে ১ম ইনিংস: ৪৮.৫ ওভারে ১২৫ (টেলর ৪৪, সিগা ৩৩*; হেনরি ৫/৪০, ফোকস ৪/৩৮)।
নিউজিল্যান্ড ১ম ইনিংস: ৩৯ ওভারে ১৭৪/১ (কনওয়ে ৭৯*, ইয়াং ৭৪; গোয়ান্ডু ১/৩১)