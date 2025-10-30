চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে বিদায় করে ফাইনালে ভারত

চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে বিদায় করে ফাইনালে ভারত
প্রথম পর্বে ভারতকে হারাতে মেয়েদের ওয়ানডেতে রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড গড়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ভারতের করা ৩৩০ রান তারা ৬ বল হাতে রেখেই পেরিয়ে গিয়েছিল। সেই রেকর্ড কাল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই ভেঙে দিয়েছে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার করা ৩৩৮ রান ৯ বল ও ৫ উইকেটে হাতে রেখে এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে হারমানপ্রীত কৌরের দল। ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ গতকাল ইংল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা-নির্ধারণে লড়াইয়ে জায়গা করে নেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা।
নাবি মুম্বাইয়ে কাল টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ওপেনার ফিবি লিচফিল্ডের ৯৩ বলে ১৭ চার ও ৩ ছয়ে করা ১১৯ রানের ইনিংসে ভর করে ৩৩৮ রান তোলে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। ফিফটি করেছেন অস্ট্রেলিয়ার এলিস পেরি (৮৮ বলে ৭৭) ও অ্যাশলেই গার্ডনার (৪৫ বলে ৬৩)। ভারতের পক্ষে দুটি করে উইকেট নেন শ্রী চরণি ও দিপ্তি শর্মা। একটি করে উইকেট নিয়েছেন ক্রান্তি কৌর, আমনজোত কৌর ও রাধা যাদব।
জিততে হলে রেকর্ড গড়তে হবে-এমন লক্ষ্যে খেলতে নেমে ১৩ রানেই ওপেনার শেফালি বর্মাকে হারায় ভারত। ২৯ রানে ফিরে যান দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানাও। তবে ভারতকে লড়াইয়ে রাখেন জেমিমা রদ্রিগেজ ও হারমানপ্রীত। দুজনে মিলে তৃতীয় উইকেট জুটিতে তোলেন ১৬৭ রান। ১০ চার ও ২ ছয়ে ৮৮ বলে হারমানপ্রীত ৮৯ রান করে আউট হয়ে গেলেও দলকে জিতিয়েই মাঠ ছাড়েন জেমিমা।
শেষের দিকে দিপ্তি (২৪), রিচা ঘোষ (২৬) ও আমানজোতকে (১৫*) নিয়ে দলকে ৫ উইকেটে জিতিয়ে জেমিমা মাঠ ছাড়েন। ভারত ৪৮.৩ ওভারে ৫ উইকেটে তোলে ৩৪১ রান। জেমিমা শেষ পর্যন্ত ১৩৪ বলে ১৪ চারে ১২৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন।
এবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল আগামী রোববার, নাবি মুম্বাইয়েই।