- আপডেট?
- অপেক্ষার সময়ে পড়ুন উৎপল শুভ্রর লেখা
- টসে বিলম্ব
- স্বাগত
আপডেট?
সম্প্রচারকরা দেখালেন, এখনও পিচ থেকে কাভার সরেনি। হালকা বৃষ্টিও নাকি হচ্ছে। স্টেডিয়ামের বড় পর্দায় লেখা আছে, টস দেরি হচ্ছে; পিচ থেকে কাভার সরলে আম্পায়াররা মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে যাবেন।
সহসাই যে খেলা শুরু হচ্ছে না, তা একরকম নিশ্চিত।
অপেক্ষার সময়ে পড়ুন উৎপল শুভ্রর লেখা
বৃষ্টি এখনও পুরোপুরি থামেনি সেঞ্চুরিয়নে। টসই যেহেতু হয়নি, খেলা শুরু হতেও বেশ খানিকটা দেরি হবে। ফাঁকা এই সময়ে পড়তে পারেন তাওহিদ হৃদয়কে নিয়ে প্রথম আলোর প্রধান ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্রর লেখা—
টসে বিলম্ব
নির্ধারিত সময়ে টস হচ্ছে না।
সেঞ্চুরিয়নে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। মাঠকর্মীরা মূল পিচ ও বোলারদের রান-আপ ঢেকে রেখেছেন। আম্পায়াররা এখন ছাতা মাথায় মাঠে নেমে মাঠের অবস্থা ঘুরে দেখছেন।
খেলা শুরু হতে যে দেরি হবে, সেটি নিশ্চিত। কারণ টসই হয়নি।
স্বাগত
সেঞ্চুরিয়নে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে মুখোমুখি বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা। শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা দুইটায়।
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