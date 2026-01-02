গাড়ি চালানোর লাইসেন্স পাওয়ার আগেই বিমান চালানোর সনদ পেয়েছিলেন যে ক্রিকেটার

গাড়ি চালানোর লাইসেন্স পাওয়ার আগেই বিমান চালানোর সনদ পেয়েছিলেন যে ক্রিকেটার
খেলার মাঠে খেলা তো হয়ই, এর বাইরে হয় বিচিত্র অনেক কিছুই। মাঠে ও মাঠের বাইরের বিচিত্র সব ঘটনা নিয়েই এ আয়োজন।
ক্রিকেটার না হলে কী করতেন—এ প্রশ্নের সামনে পড়তে হয় অনেক খেলোয়াড়কেই। অনেকেই অনেক ভেবেচিন্তে কোনো একটা পেশার কথা বলেন। তাঁদের মধ্যে পাইলট হওয়ার কথাও বলেন অনেকে। তবে একদম মন থেকে কজন বলেন এমন কথা, সেটিও প্রশ্ন বটে!
উসমান খাজাকে অবশ্য রাখা যাবে না এ তালিকায়। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যান যে সত্যি সত্যিই বিমান চালাতে জানেন। আর সেই বিদ্যা খাজা আয়ত্তে এনেছেন গাড়ি চালানোর লাইসেন্স পাওয়ার আগেই!
প্রকৌশলী বাবার সঙ্গে খাজারা পাকিস্তান ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিলেন দশক তিনেক আগেই। অস্ট্রেলিয়ায় থিতু হলেও উসমান খাজার বাবা তারিক খাজা সৌদি আরবে ৫-৬ বছর চাকরি করেছেন। সেই সূত্রেই বাবার সঙ্গে দেখা করতে মাঝেমধ্যে সৌদি আরবে যেতে হতো উসমান খাজাকে।
বারবার উড়োজাহাজে আসা-যাওয়া করতে করতেই ১১-১২ বছর বয়সী খাজার পাইলট হওয়ার ইচ্ছা জাগে। আরেকটু বয়স হওয়ার পর ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলসের স্কুল অব অ্যাভিয়েশনের ভর্তি হয়ে যান খাজা। সেখান থেকেই বিমান চালনার লাইসেন্সসহ স্নাতক হয়েছেন খাজা।
২০১৯ সালে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এক্সে (সাবেক টুইটার) খাজার উড়োজাহাজ চালানোর পরীক্ষা দেওয়ার ভিডিও পোস্ট করেছিল।