৭৫ বছর লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকার পর নিলামে ব্র্যাডম্যানের টুপি
ঘটনাটা ১৯৪৭-৪৮ মৌসুমের। ভারত দল সেবার প্রথমবার টেস্ট সিরিজ খেলতে গেছে অস্ট্রেলিয়ায়। সেই সফরে ভারতীয় এক ক্রিকেটারকে নিজের টেস্ট টুপি বা ‘ব্যাগি গ্রিন’ উপহার দিয়েছিলেন স্যার ডন ব্র্যাডম্যান। উপহার তো নয়, যেন এক অমূল্য রত্ন!
৭৫ বছরের বেশি সময় ধরে সেই টুপি সযত্নে আগলে রেখেছিল ভারতীয় ওই ক্রিকেটারের পরিবার। তিন প্রজন্ম পার হওয়ার পর অবশেষে প্রকাশ্যে এল ব্র্যাডম্যানের সেই টুপি। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত নিলামকারী প্রতিষ্ঠান ‘লয়েডস অকশন’ এখন ব্র্যাডম্যানের স্মৃতিচিহ্নটি নিলামে তুলেছে।
নিলাম চলবে আগামী ২৬ জানুয়ারি ‘অস্ট্রেলিয়া ডে’ পর্যন্ত। নিলাম শুরু হয়েছে মাত্র ১ অস্ট্রেলীয় ডলার থেকে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত এর দাম ১০ লাখ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। চ্যানেল নাইন জানিয়েছে, টুপিটি যে ব্র্যাডম্যানেরই, সে বিষয়ে তারা শতভাগ নিশ্চিত। ধারণা করা হচ্ছে, ভারতের বিপক্ষে ওই সিরিজেই কিংবদন্তি টুপিটি পরেছিলেন।
অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটে ‘ব্যাগি গ্রিন’ মানেই অন্য রকম এক সম্মান। আর সেই টুপি যদি হয় খোদ ব্র্যাডম্যানের, তবে তো কথাই নেই। ৯৯.৯৪ গড়ের অতিমানবকে বলা হয় ইতিহাসের সেরা ব্যাটসম্যান। ২০০১ সালে ৯২ বছর বয়সে তিনি না-ফেরার দেশে পাড়ি জমান। কিন্তু তাঁর ব্যবহৃত যেকোনো জিনিসের প্রতি সংগ্রাহকদের লোভ সামলানো কঠিন। ২০২০ সালে তাঁর অভিষেকের টুপিটি সাড়ে ৪ লাখ ডলারে বিক্রি হয়েছিল। গত বছরও তাঁর আরেকটি টুপি বিক্রি হয়েছে প্রায় ৪ লাখ ৮০ হাজার ডলারে।
তবে এবারের টুপিটি কেন বিশেষ? কারণ, এটি সাত দশকের বেশি সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, এটি সম্ভবত দেশটির ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্মারক হয়ে উঠতে যাচ্ছে।
কিন্তু কে সেই ভাগ্যবান ভারতীয় ক্রিকেটার? অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম ‘এবিসি’ জানিয়েছে, তাঁর নাম এস ডব্লিউ সোহোনি। ভারতের হয়ে চারটি টেস্ট খেলা সোহোনি ১৯৯৩ সালে মারা যান। তাঁর পরিবারই ৭৫ বছর ধরে এই মহামূল্যবান সম্পদ আগলে রেখেছিল। তারা কখনো এটি কাউকে প্রদর্শন করেনি। মজার ব্যাপার হলো, টুপির ভেতরের লেবেলে ব্র্যাডম্যান ও সোহোনি—উভয়ের নামই খোদাই করা আছে।
চল্লিশের দশকের ব্যাগি গ্রিন এখন হিরের মতোই বিরল। সাধারণত প্রতিটি সিরিজের শুরুতে খেলোয়াড়দের একটি করে নতুন টুপি দেওয়া হতো। সে সময় বানানো অনেক টুপিই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। নিলাম প্রতিষ্ঠান লয়েডসের কর্মকর্তা লি হামেসের মতে, এটি ক্রিকেটের এক নিখাদ ইতিহাস। সরাসরি ব্র্যাডম্যানের হাত থেকে পাওয়া এই টুপি তাই সংগ্রাহকদের কাছে স্বপ্নের মতো।
১৯৪৮ সালে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর আগে ভারতের বিপক্ষে সেই সিরিজে ব্র্যাডম্যান ছিলেন রীতিমতো খুনে মেজাজে। ৬ ইনিংসে গড়ে ১৭৮.৭৫ রান তুলে করেছিলেন মোট ৭১৫ রান! হাঁকিয়েছিলেন চারটি সেঞ্চুরি। এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্মৃতিমাখা টুপির জন্য সংগ্রাহকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লাগাই স্বাভাবিক।
অবশ্য দামের বিচারে এখনো সবার ওপরে আছেন প্রয়াত কিংবদন্তি শেন ওয়ার্ন। ২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়ার ভয়াবহ দাবানলের সময় মানুষের পাশে দাঁড়াতে নিজের প্রিয় ‘ব্যাগি গ্রিন’ নিলামে তুলেছিলেন ওয়ার্ন। সেটি বিক্রি হয়েছিল ১০ লাখ ৭ হাজার ৫০০ ডলারে।