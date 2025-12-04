ক্রিকেট

ক্যারিয়ারে উইকেট মাত্র ১টি, বিগ ব্যাশে দরকার হলে বোলিংও করতে চান রিজওয়ান

মোহাম্মদ রিজওয়ানছবি: ইনস্টাগ্রাম

প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি লিগ বিগ ব্যাশে খেলবেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। এই টুর্নামেন্টে ভালো করতে মুখিয়ে আছেন পাকিস্তানের এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। একে তো পাকিস্তান দল থেকে বাদ পড়ায় বিশ্বকাপের আগে এটি রিজওয়ানের নিজেকে প্রমাণের মঞ্চ। সঙ্গে তিনি মনে করেন, অস্ট্রেলিয়ায় ভালো খেলতে পারলে দুনিয়ার সবাই তাঁকে চিনবে।

রিজওয়ান ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে গ্যাবায় ৯৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জশ হ্যাজলউড ও নাথান লায়নের বিপক্ষে খেলা সেই ইনিংসটিকে নিজের অন্যতম সেরা মনে করেন।

সেই ইনিংসের কথা মনে করে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে রিজওয়ান বলেছেন, ‘অস্ট্রেলিয়ায় ভালো খেলতে পারলে দুনিয়া চিনবে। বিগ ব্যাশে সুযোগ পেয়ে আমি খুবই উচ্ছ্বসিত। অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশন আমি পছন্দ করি। কারণ, ব্যাটসম্যান আর বোলার—দুজনকেই এখানে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়। আমার ক্যারিয়ার দেখলে বুঝবেন, অস্ট্রেলিয়ায় একটা ইনিংসই আমার জীবনে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।’

রিজওয়ান আরও বলেছেন, ‘ওই সিরিজের পর যারা আমাকে চিনত, সবাই বলেছিল—এটাই আসল রিজওয়ান, যে অস্ট্রেলিয়ায় পারফর্ম করেছে। অস্ট্রেলিয়ানদের খেলার ধরনটা আমি খুব পছন্দ করি। তারা অন্যদিকে তাকায় না, নিজেরা যা ঠিক মনে করে, সেটাই করে। হৃদয় দিয়ে খেলে, সাহসী, দৃঢ়চেতা। আমি তাদের খুবই পছন্দ করি।’

শাহিন আফ্রিদি, বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান
পিসিবি

স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ২৯২ ম্যাচ খেলা রিজওয়ান এবার পঞ্চম ভিন্ন ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগে নামতে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে আরও ছয় পাকিস্তানি ক্রিকেটার এবারের বিবিএলে খেলবেন, যাঁদের মধ্যে আছেন বাবর আজম ও শাহিন শাহ আফ্রিদি। পিএসএলে বাবর ও আফ্রিদির বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতা আছে রিজওয়ানের।

রিজওয়ান বলেন, ‘পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেট ছাড়া আমরা আর কোনো লিগে একে অপরের বিপক্ষে খেলিনি। আমাদের সম্পর্কটা ভালো—একসঙ্গে বসে পাকিস্তানের জন্য পরিকল্পনা করি, তরুণদের নিয়ে আলোচনা করি। এটা একেবারে ভিন্ন অভিজ্ঞতা হবে। কেমন লাগবে বলা কঠিন, তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত, ওরা দুজনই ক্রিকেট ভালোবাসে, শক্তি আর উদ্যম নিয়ে খেলবে।’

১৫ ডিসেম্বর ব্রিসবেন হিটের বিপক্ষে মেলবোর্ন রেনেগেডসের প্রথম ম্যাচেই বিবিএলে অভিষেক হওয়ার কথা রিজওয়ানের। একই রাতে ব্রিসবেন হিটের হয়ে মৌসুম শুরু করবেন শাহিন আফ্রিদিও। ফলে দুই পাকিস্তানি তারকার মুখোমুখি হওয়া প্রায় নিশ্চিত।
রিজওয়ান বলেন, ‘পিএসএলে যখন আফ্রিদি আসে, সে আমাকে আক্রমণ করে, আমিও তাকে আক্রমণ করি। আমি বাউন্ডারি খুঁজব, আর সে খুঁজবে উইকেট। আমি আমার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।’

গত বছরের ড্রাফটের আগে রেনেগেডস নিউজিল্যান্ডের টিম সাইফার্টকে দুই বছরের চুক্তিতে দলে নেয়। এবার রিজওয়ান আসার পর দলটির সামনে উইকেটকিপার বেছে নেওয়ার বাড়তি বিকল্প তৈরি হয়েছে। তবে নিজের অবস্থান নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা দেখছেন না রিজওয়ান।

রিজওয়ান বলেন, ‘কোচ আর অধিনায়ক যা চাইবে, সেটা করব। উইকেটকিপিং, ব্যাটিং—যা-ই হোক, দরকার হলে বোলিংও—যা চান তাঁরা, আমি সে জন্য প্রস্তুত।’ ২৯২ টি-টোয়েন্টির ক্যারিয়ারে ১টি উইকেট আছে রিজওয়ানের।

