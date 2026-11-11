বর্তমান ও সাবেক অধিনায়কের ব্যাটে পিন্ডিতে শ্রীলঙ্কার দিন

বর্তমান ও সাবেক অধিনায়কের ব্যাটে পিন্ডিতে শ্রীলঙ্কার দিন
রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের তৃতীয় দিনটা নিজেদের করে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। দলটির সাবেক অধিনায়ক ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ও বর্তমান অধিনায়ক কুশল মেন্ডিসের অপরাজিত সেঞ্চুরিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই নিজেদের দিকে টেনে নিয়েছে সফরকারীরা।
দিনের শুরুতে ৩ উইকেটে ১১৪ রান নিয়ে ব্যাটিংয়ে নেমেছিল শ্রীলঙ্কা। দিন শেষে তাদের স্কোরবোর্ডে ৪ উইকেটে ৪০৪ রান। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের ৪৩৪ রানের চেয়ে এখনো ৩০ রানে পিছিয়ে থাকলেও শ্রীলঙ্কার হাতে আছে ৬ উইকেট। পঞ্চম উইকেটে ধনাঞ্জয়া ও কুশল গড়েছেন অবিচ্ছিন্ন ২৪৯ রানের জুটি। আলোকস্বল্পতায় আগেভাগে দিনের খেলা বন্ধ হওয়ার আগে শ্রীলঙ্কা ১ উইকেট হারিয়ে যোগ করেছে ২৯০ রান।
দিনের শুরুতে ধনাঞ্জয়ার সঙ্গে ব্যাটিংয়ে ছিলেন কামিন্দু মেন্ডিস। ৫৮ রান করা কামিন্দুকে ফিরিয়ে দিনটি পাকিস্তানের করে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আব্বাস। কিন্তু সারা দিনে পাকিস্তানের একমাত্র সাফল্য হয়ে থাকে ওই একটি উইকেটই।
ধনাঞ্জয়াকে আউট করার সুযোগও পেয়েছিল পাকিস্তান, কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি। ৩৮ রানে থাকা এই ব্যাটসম্যানের ক্যাচ প্রথম স্লিপে ছেড়েছেন সৌদ শাকিল। পরে শর্ট লেগে ধনাঞ্জয়ার ক্যাচ নিতে পারেননি আজান আওয়াইস। সাকিব খানও নিজের বলে ক্যাচ নিতে ব্যর্থ হন।
জীবন পেয়ে ধনাঞ্জয়া এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাননি। কুশলের আগে নেতৃত্ব দেওয়া এই ব্যাটসম্যান রক্ষণাত্মক ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি সুযোগ পেলেই চড়াও হয়েছেন বোলারদের ওপর। দ্বিতীয় সেশনে তিনি পূর্ণ করেন টেস্ট ক্যারিয়ারের ১৪তম সেঞ্চুরি।
ধনাঞ্জয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রান তুলতে শুরু করেন কুশলও। একপর্যায়ে মাত্র ৬ ওভারে ৫৭ রান যোগ করে শ্রীলঙ্কা। দলটির নতুন টেস্ট অধিনায়ক সেঞ্চুরির দেখা পান রাজাউল্লাহর বলে আপার কাটে চার মেরে। পরে একই ধরনের শটে মেরেছেন ছক্কাও। আলোকস্বল্পতায় খেলা বন্ধের আগে কুশল অপরাজিত ছিলেন ১৮৮ বলে ১১৭ রানে। ধনঞ্জয়া অপরাজিত আছেন ২৪১ বলে ১৬৭ রানে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
পাকিস্তান প্রথম ইনিংস: ৪৩৪/৯ ডিক্লে.
শ্রীলঙ্কা প্রথম ইনিংস: ৪০৪/৪ (ধনাঞ্জয়া ১৬৭*, কুশল ১১৭*, কামিন্দু মেন্ডিস ৫৮; মোহাম্মদ আব্বাস ২/৬৪)
শ্রীলঙ্কা পিছিয়ে ৩০ রানে।