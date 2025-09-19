মেয়েদের বিশ্বকাপে শ্রেয়া ঘোষালের ‘তারিকিতা তারিকিতা তারিকিতা ধুম’

মেয়েদের বিশ্বকাপে শ্রেয়া ঘোষালের ‘তারিকিতা তারিকিতা তারিকিতা ধুম’
ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে মেয়েদের বিশ্বকাপ। আজ এই টুর্নামেন্টের অফিশিয়াল গান ‘ব্রিং ইট হোম’ প্রকাশ করেছে আইসিসি। গানটি গেয়েছেন ভারতের তারকা সংগীতশিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আইসিসি তাদের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে এই গানের আংশিক অংশের ভিডিও প্রকাশ করেছে।
এই প্রতিবেদন লেখার সময় আইসিসির এক্স হ্যান্ডলে গানটি প্রকাশের ছয় ঘণ্টার মধ্যে ৫৮ হাজার ভিউ পেয়েছে। আইসিসির ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে ভিউসংখ্যা প্রকাশের ছয় ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার। ফেসবুক অ্যাকাউন্টে রিলস হিসেবে প্রকাশিত এই গানের ভিডিওতে লাইকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার।
আইসিসির ওয়েবসাইটে প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈশ্বিক আসরে সবাইকে একত্র করাই এ গানের লক্ষ্য। স্পটিফাই, অ্যাপল মিউজিক, অ্যামাজন মিউজিক, জিওসাভান, ইউটিউব মিউজিক, ইনস্টাগ্রাম এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে গানটি উপভোগ করা যাবে বলে জানিয়েছে আইসিসি।
গানটির ‘তারিকিতা তারিকিতা তারিকিতা ধুম’ ও ‘ধাক ধাক উই ব্রিং ইট হোম’ লাইন দুটি এরই মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আইসিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈশ্বিক আসরে অংশ নিতে যাওয়া প্রত্যেক নারীর ভেতরের আগুন ও স্বপ্নকে ধারণ করে এই গান।
গানটির অফিশিয়াল মিউজিক ভিডিওতে চোখধাঁধানো কোরিওগ্রাফি এবং মেয়েদের ক্রিকেটে বিশেষ কিছু মুহূর্তও সংযোজন করা হয়েছে। প্রধান গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল এই গান নিয়ে বলেছেন, ‘মেয়েদের আইসিসি বিশ্বকাপের অংশ হতে পারাটা দারুণ ব্যাপার। এই ইভেন্টের অফিশিয়াল গানটি মেয়েদের ক্রিকেটের ঐক্য, চেতনা ও শক্তিকে লালন করে।’
উপমহাদেশের অন্যতম সেরা সেরা সংগীতশিল্পী ও একাধিকবার ভারতে জাতীয় পুরস্কার পাওয়া শ্রেয়া এরপর বলেন, ‘খেলাটির প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে যে মুহূর্তটা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, আমি তার অংশ হতে পেরে এবং কণ্ঠদান করে সম্মানিত বোধ করছি। আশা করি এটা ভক্তদের অনুপ্রাণিত করবে।’
৩০ সেপ্টেম্বর ভারতের গুয়াহাটিতে মেয়েদের বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন শ্রেয়া ঘোষাল। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় মোট পাঁচটি ভেন্যুতে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো আয়োজন করা হবে। আগামী ২ অক্টোবর কলম্বোয় পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের সবগুলো ম্যাচ হবে শ্রীলঙ্কায়।