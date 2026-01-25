মাইলস্টোন স্পোর্টস ফেস্টিভ্যালে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুশফিক
খেলাধুলা, সহমর্মিতা আর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতা ফেরানোর লক্ষ্য নিয়ে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হলো ‘মাইলস্টোন স্পোর্টস ফেস্টিভ্যাল ২০২৬’। দিয়াবাড়ি ক্যাম্পাসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সময় কাটান জাতীয় ক্রিকেট দলের অভিজ্ঞ তারকা মুশফিকুর রহিম।
২০২৫ সালের ২১ জুলাই মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ঘটে যাওয়া ট্র্যাজেডির পর শিক্ষার্থীদের মানসিক শক্তি ফিরিয়ে আনা এবং নতুন আনন্দময় স্মৃতি তৈরির উদ্দেশ্যেই এই আয়োজন করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আয়োজকেরা জানিয়েছেন, খেলাধুলা ও সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনন্দ ও অনুপ্রেরণা ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল ফেস্টিভ্যালের মূল লক্ষ্য।
সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে উৎসবমুখর পরিবেশ দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর শান্তি ও আশার প্রতীক হিসেবে আকাশে পায়রা উড়িয়ে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করা হয়।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জাইকা বাংলাদেশের চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইচিগুচি তোমোহিদে। তিনি বলেন, ‘শিশুদের মানসিক শক্তি ফিরিয়ে আনতে এমন অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’
মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক্সিকিউটিভ প্রিন্সিপাল রিফাত নবি আলম শিক্ষার্থীদের সাহস, ধৈর্য ও ঐক্যের প্রশংসা করে বলেন, ‘এই আয়োজন শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।’
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এমইউএফজি ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কেনজি কিমুরা।
খেলার পর্বে মুশফিকুর রহিম শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মাঠে নেমে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচে অংশ নেন। প্রতিযোগিতার বাইরে এ ম্যাচটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনন্দ, উচ্ছ্বাস আর অংশগ্রহণের অনুভূতি তৈরি করে। পরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজন করা হয় একটি মিনি বল থ্রো গেম, যেখানে সবাই একসঙ্গে খেলায় অংশ নেয়।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে একমাত্রা সোসাইটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস বলেন, ‘শিশুদের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে খেলাধুলা ও সৃজনশীল কার্যক্রম কার্যকর ও ইতিবাচক মাধ্যম।’
এ সময় কেনজি কিমুরা বোর্ড গেমের মাধ্যমে শিক্ষা, দলগত চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতার গুরুত্ব তুলে ধরেন।
সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন মুশফিকুর রহিম। শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা ও মনোবলের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ‘আমি জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষাগুলো পেয়েছি সেই খেলাগুলো থেকে, যেগুলোতে আমি হেরেছিলাম।’ পরে তিনি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ধৈর্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে।
অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বোর্ড গেম ক্লাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। আয়োজকদের আশা, এই ক্লাব ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও মানসিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
এই ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করে জাইকা বাংলাদেশ ও মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ। আয়োজন সহযোগী ছিল একমাত্রা এন্টারপ্রেনিউরস লিমিটেড। সহযোগিতায় ছিল এমইউএফজি ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশ।