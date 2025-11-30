বিপিএল নিলাম থেকে বাদ পড়া ক্রিকেটারদের রিট খারিজ

বিপিএল নিলাম থেকে বাদ পড়া ক্রিকেটারদের রিট খারিজ
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের খেলোয়াড় নিলামের তালিকা থেকে ৯ ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আজ হাই কোর্টে তিনটি রিট আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট সেই আবেদনগুলো সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন। ফলে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়াই হবে বিপিএলের নিলাম।
আজ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ সংক্ষিপ্ত শুনানি শেষে রিটগুলো নাকচ করে দেন। বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি সিকদার মাহমুদুর রাজী ও বিচারপতি রাজীউদ্দিন আহমেদ।
শুনানিতে আবেদনকারীদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। বিসিবির পক্ষে ছিলেন আপিল বিভাগের আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহিন এম রহমান।
রিটে নিলামের তালিকা থেকে বাদ পড়া ৯ ক্রিকেটারের নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ চাওয়া হয়েছিল। শুনানি শেষে হাইকোর্ট জানান, এসব আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের আদেশে রিটগুলো তাৎক্ষণিক খারিজ করার সিদ্ধান্ত দেন আদালত।
আদালতের আদেশের পর বিসিবি জানিয়েছে, বিপিএলের নিলাম আগের সূচি অনুযায়ীই অনুষ্ঠিত হবে এবং এতে বাদ পড়া ৯ ক্রিকেটার অংশ নিতে পারবেন না।