বিপিএল
নাঈমের ১ কোটি ১০ লাখ টাকার কী হবে
বিপিএলের নিলামে রীতিমতো ঝড় তুলেছিল চট্টগ্রাম রয়্যালস। সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় ওপেনার মোহাম্মদ নাঈমকে দলে নিয়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজটি। তবে বিপিএলের এক দিন আগে মালিকানা ছেড়ে দিয়েছে ট্রায়াঙ্গুল সার্ভিস।
ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিকের অর্থ দিতে না পারা ও প্রত্যাশামফিক স্পন্সর না পাওয়ায় বিপিএল থেকে সরে দাঁড়াতে গভর্নিং কাউন্সিলের কাছে চিঠি দিয়েছেন স্বত্বাধিকারী আবদুল কাইয়ুম। বিদেশি ক্রিকেটারদের সঙ্গে চুক্তি করলেও তাঁদের পারিশ্রমিক দিতে পারেনি তারা।
এখন চট্টগ্রাম রয়্যালসের দায়িত্ব নিয়েছে বিসিবি। অনেকের মনেই প্রশ্ন, ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিকের কী হবে, তাঁরা কি পুরো টাকা পাবেন?
এমন প্রশ্নের উত্তরে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতেখার রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আজকে সকালে আমরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে বসেছিলাম। ওদের বলেছি যাঁদের সঙ্গে চুক্তির কাগজ আছে, তাঁরা টাকা পাবেন। যাঁদের কাগজ নেই, তাঁদের সঙ্গে আমরা নতুন করে চুক্তি করব।’
চট্টগ্রাম রয়্যালসের নতুন ম্যানেজমেন্টও ঠিক করেছে বিসিবি। মেন্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হাবিবুল বাশারকে। এ ছাড়া প্রধান কোচ হিসেবে মিজানুর রহমান ও ম্যানেজার হিসেবে নাফিস ইকবালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।