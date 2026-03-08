ফাইনালের আগে
ভারত ও নিউজিল্যান্ড কেমন করেছে এবারের বিশ্বকাপে
টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল আজ। আহমেদাবাদের সেই ফাইনালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও নিউজিল্যান্ড কেমন করেছে এবারের বিশ্বকাপে, মুখোমুখি লড়াইয়েই–বা কারা এগিয়ে...
টি-টুয়েন্টি র্যাঙ্কিং
ভারত ১, নিউজিল্যান্ড ৪
টি-টুয়েন্টিতে মুখোমুখি
এবারের বিশ্বকাপে দুই দল
যেভাবে ফাইনালে
ভারত
প্রথম পর্ব (এ গ্রুপে প্রথম)
যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ২৯ রানে জয়ী
নামিবিয়ার বিপক্ষে ৯৩ রানে জয়ী
পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬১ রানে জয়ী
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ১৭ রানে জয়ী
সুপার এইট (১ নম্বর গ্রুপে দ্বিতীয়)
দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানে হার
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৭২ রানে জয়ী
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৫ উইকেটে জয়ী
সেমিফাইনাল
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৭ রানে জয়ী
নিউজিল্যান্ড
প্রথম পর্ব (ডি গ্রুপে দ্বিতীয়)
আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৫ উইকেটে জয়ী
আমিরাতের বিপক্ষে ১০ উইকেট জয়ী
দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭ উইকেটে হার
কানাডার বিপক্ষে ৮ উইকেটে জয়ী
সুপার এইট (২ নম্বর গ্রুপে দ্বিতীয়)
পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ পরিত্যক্ত
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৬১ রানে জয়ী
ইংল্যান্ডের কাছে ৪ উইকেটে হার
সেমিফাইনাল
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৯ উইকেটে জয়ী
আরও যা জানার আছে
• বিশ্বকাপে তিন ম্যাচ খেলে তিনবারই ভারতকে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড।
• টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বশেষ ১৬ ম্যাচে মাত্র একবার হেরেছে ভারত, এবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।
• প্রথম দল হিসেবে টানা দ্বিতীয়বার ও রেকর্ড তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ ভারতের।
• টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম স্বাগতিক হিসেবেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ ভারতের। শ্রীলঙ্কার (২০১২) পর দ্বিতীয় স্বাগতিক হিসেবে ফাইনাল খেলছে ভারত।
• নিউজিল্যান্ডের প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ। এবারের আগে ২০২১ সালে ফাইনালে উঠে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারে কিউইরা।
